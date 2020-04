Cuarentena: Candela y su angustia lejos de su Villa Clara

La jugadora de sóftbol entrerriana Candela Figueroa se encuentra en cuarentena en Estados Unidos por razones deportivas y de estudio. La nacida en Villa Clara vive en el Estado de Alabama, donde cursa sus estudios y juega el deporte que ama desde la cuna. Hoy en día busca volver al país para estar cerca de su familia y ver qué pasará con la pandemia que afecta a todo el mundo; pero en la actualidad tiene en el centro de los contagios a Estados Unidos debido a las malas decisiones de algunos de sus gobernantes.

Softbol.jpg Cuarentena en Estados Unidos para una entrerriana

La entrerriana Candela Figueroa charló con el programa La Radio de UNO (97.1) sobre el momento que le toca atravesar lejos de casa y las ganas de volver a su ciudad natal por todo lo que está pasando en el medio de una pandemia.

“Al principio cuando vine estuve dos años en el Estado de Florida y hace unos meses me cambié a Alabama a otra Universidad. La situación cambió mucho. Es muy drástico todo acá. En Alabama iban a dictar una cuarentena obligatoria hace cuatro o cinco días. Pero entre idas y vueltas no pasó nada y seguimos igual. Obviamente que la gente tiene el cuidado de no salir, pero no hay una cuarentena dispuesta por el gobierno. No hay una orden nacional tampoco. Todavía me sorprende todo por que no entiendo cómo no se toman las medidas de aislamiento absoluto. Si bien Estados Unidos es mucho más grande que Argentina, es increíble la cantidad de casos que hay acá. Hay muertos y mucha gente infectada y cada día se van sumando”, dijo la deportista entrerriana.

Luego comentó: “A mí me pasó que estábamos jugando con el equipo y estaba todo bien. Si bien se hablaba del coronavirus no era algo tan presente y recuerdo que terminamos de jugar y a las dos horas nos cancelaron la temporada. Luego de todo eso comencé a hablar con mi mamá para ir a la Argentina. Esto fue hace cuatro semanas y pensamos con mi familia que en los Estados Unidos iban a ser inteligentes por así decir y tomar medidas más drásticas preventivas y se me iba ser más fácil volver. Y hace dos semanas que estoy intentando regresar a la Argentina por el tema de que acá no mandan cuarentena obligatoria”.

“Yo no me estoy quedando en la Universidad porque está cerrada y me estoy quedando en la casa de una compañera. Tampoco quiero quedarme tres meses en una casa y molestar. Estamos intentando conseguir un pasaje para volver. Hay que llenar formularios por la pandemia y hablando a las embajadas para poder volver”, manifestó la joven entrerriana.

“Ahora el estudio pasó a ser on line, así que es un poco más complicado porque a la escuela la hago en inglés y me cuesta aprender un poco más a través de una computadora. Así que me levanto temprano y trato de ponerme al día con los estudios primero, y si tengo tiempo libre trato de hacer cosas que antes no podía, como por ejemplo pintar”, dejó en claro la nacida en el centro de la provincia.