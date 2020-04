Cuarentena: al menos despunta el vicio en la playstation

El paranaense Marcelo Retamal se consagró el año pasado campeón, a bordo de una Yamaha, del Enduro Extremo que organiza Apema. Este año, cuando la defensa estaba a punto de comenzar, el país entró en cuarentena por el avance del coronavirus. En consecuencia el piloto de Paraná, que la temporada pasada ganó en todas las presentaciones abrochando, de modo invicto, el cuarto trofeo en la especialidad, se refugió en su casa junto a su familia.

Y pasa sus días en la playstation 4 (el juego se llama MXGP Cross), en el taller que posee en su domicilio y además realizando labores físicas para no perder la forma que traía hasta el momento. “A la cuarentena la estoy pasando extrañando demasiado la moto, pero tratando de no dejar que eso me afecte así que busco algunas alternativas que me mantengan entusiasmado”, le comentó el piloto paranaense a Ovación respecto de cómo transita sus días en aislamiento obligatorio.

Marcelo Retamal Cuarentena en casa para Marcelo Retamal

En materia física Retamal trabaja en su casa con materiales que él mismo posee y además corre en la play 4.“En lo físico estoy entrenando con un equipo de gimnasio. Tengo una bicicleta fija y pesas para hacer distintas tareas. En cuanto a la cabeza tengo un par de juegos de enduro y con eso trato de compensar la situación actual”.

Apema es el ente que nuclea las competencias de motociclismo en sus especialidades (Motocross, Enduro Extremo y Largo y Rally de motos). En este sentido el monarca de la Máster A dijo: “Espero lo mejor para Apema. Hablé con el presidente (Roberto Hillairet) y él está muy preocupado por la situación ya que es muy difícil todo lo que pasa. El año es como que ya está perdido. De todos modos estoy esperanzado con que esto se revierta antes de fin de año para poder realizar unos triangulares al menos. Pero eso se verá más adelante”.

Retamal también se animó y le dejó un mensaje a los deportistas. “El mensaje que podría darles a los deportistas es que justamente que busquen una alternativa en casa porque esto es nuevo para todos. Siempre hay alternativas, sólo es que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una sola forma. No es lo mismo, pero solo es cuestión de tiempo para que pronto podamos volver a la normalidad”, cerró Marcelo.