Cuarentena: "Acá, si salís, la multa es de 400 euros"

En cuarentena el jugador de Concepción del Uruguay, Marcos Delorenzi, es uno de los tantos deportistas que tuvo que hacer un parate en su vida profesional por el coronavirus. El rugbier está radicado en Italia hace cuatro años y hoy se encuentra en Mogliano, Véneto, una ciudad de la provincia de Trevisto, al norte del país, una de las zonas más afectadas por la pandemia. El exjugador de CUCU contó que se encuentra “muy bien” a pesar del aislamiento obligatorio y confió que se evalúa suspender definitivamente la temporada del TOP 12, el torneo de elite del que participa con su equipo el Mogliano.

Delorenzi Cuarentena, el jugador entrerriano contó como es el día a día en Italia

“Estoy muy bien a pesar de que el asunto es muy complicado. Hace tres semanas las restricciones no eran como lo son ahora. Era más flexibles porque podíamos hacer un trote; nos podíamos juntar y no había multas por andar en la calle. Después, con el transcurso de los días, los contagiados empezaron a incrementarse, subió la cifra de muertos así que los controles se volvieron más rigurosos. Hoy si salís, te comés una multa de 400 euros si no está justificado. La verdad que el encierro es una locura, pero me sorprende la capacidad de imaginación que puse en práctica improvisando un gimnasio en casa”, comentó el jugador en diálogo con La Radio de UNO 97.1.

Marcos, que cumplió 30 años, comenzó a jugar al rugby a los 17 en Universitario donde logró varios provinciales. Luego se fue a Buenos Aires a trabajar y se sumó a San Carlos para jugar el Torneo de la URBA durante cuatro años. En 2016 partió al Viejo Continente y ya va por su quinta temporada.

“Arranqué de grande y pasó todo bastante rápido. Acá empecé en Roma, jugué tres temporadas y ahora llevo dos en Mogliano”, señaló el segunda línea que pasara por la Selección de la Unión Entrerriana de Rugby. Delorenzi contó que puede vivir del rugby a pesar de que en Italia “es semiprofesional”. “Los que podemos vivir del rugby y dedicarnos a esto somos cinco o seis jugadores por club, el resto hace su trabajo y juega. En mi caso se vive bien, tenés un buen sueldo y el club te da la casa y la movilidad. El único gasto es alimentarte”, indicó el jugador de La Histórica.

Marcos tiene dos años más de contrato en Mogliano y a la espera de lo que suceda en el futuro. “Tengo contrato, pero el tema es saber cómo se va a cerrar la temporada porque quedan dos meses de competencia y los clubes tienen que cumplir con el contrato de los jugadores. Estamos esperando que la Federación defina el 3 de abril, que es el plazo inicial. Personalmente creo que si miramos lo que pasa con el fútbol en Italia, se habla de volver a fines de mayo, pero para el rugby esa fecha es imposible”, imaginó. “Los clubes van a tener que acceder a un subsidio de la Federación para pagar los contratos”, manifestó. Por otra parte dijo que el nivel del Top 12 “es como el Top 14 de la URBA, pero menos dinámico y más agresivo”. “No es un rugby top, pero tampoco hay que subestimarlo, hay grandes jugadores”, agregó. Dijo que piensa jugar “cuatro o cinco años más” y luego seguir ligado. “Empezaré como entrenador y luego iré pensando en crecer”, sentenció.