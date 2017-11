"Cuando me dieron la ropa, caí dónde estoy"

Sebastián Gálligo

Flor comentó que recién cayó de lo que significa representar al país cuando recibió ayer el bolso con la ropa del equipo y señaló que está viviendo "un sueño".









"Cuando me llegó la ropa me di cuenta de dónde estoy, ahí caí. Me puse muy feliz y estoy con muchas ganas y ansiosa de cumplir este sueño", relató la única entrerriana que integra el equipo en comunicación telefónica. Al mismo tiempo sostuvo que está "disfrutando al máximo" la concentración y "aprendiendo" todos los días. "Es impresionante todo lo que se aprende. Acá te enseñan algo todos los días y más en este deporte que siempre tiene algo nuevo. Hay grandes profesionales trabajando con el plantel que te enseñan mucho", contó.





La Selección viajará el sábado al Cenard para ultimar los detalles de la preparación y el 17 partirá a Europa a la espera del debut. Argentina integrará el Grupo B con el local y Francia y su primer partido será el lunes 19 ante Cataluña desde las 16, hora Argentina. El segundo partido será el martes "Sabemos que Francia es un equipo nuevo y de Cataluña muy poco porque están entrenando a puertas cerradas", confesó Arce sobre los rivales del Grupo. Los dos primeros de los cuatro grupos pasarán a los cuartos de final y el tercero quedará al margen de la competencia.





Por otra parte contó que se adaptó "muy bien" al grupo y que esta semana será clave para afinar situaciones de juego. "Hoy se sumaron las últimas jugadoras, así que hoy (por anoche) vamos a realizar el primer entrenamiento todas juntas", señaló sobre la llegada de las tucumanas al plantel. En tanto, la campeona con La Salle en la liga local dijo que la convocatoria le llega en el "mejor" momento de su carrera a pesar de tener tan solo 23 años.





"Creo que es un gran momento, el mejor. Esta vez estoy muy madura y con otra experiencia, más allá de que soy joven. Es la edad justa para tener esta oportunidad", reflexionó la jugadora que disputó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina de fútbol once cuando se jugó en Japón.





En tal sentido Arce no toma el viaje como solo eso sino que quiere ser parte del equipo y tener protagonismo dentro de la cancha. "Si bien van a hacer mis primeros partidos internacionales, quiero pelear por un lugar. Mientras sea en beneficio del equipo quiero estar adentro de la cancha y aportar todo lo que aprendí en los últimos años", confesó la gran jugadora que viene de salir campeona. Florencia nunca se olvida de su familia y de su barrio. Hija del Pancho Ramírez, tiene en vilo a toda la zona que espera por sus éxitos y está pendiente de su carrera siempre. "En casa están todos muy contentos y mi mamá me cuenta que se larga a llorar de la emoción cada vez que ve una foto mía en las redes sociales", contó entre risas.





» EL EQUIPO. Las argentinas que disputarán el Mundial: de Paraná: Florencia Arce; de Mendoza: Lucía Agüero, Mariana Dimaría, Florencia Ogara, Mailén Romero, Ana Ontiveros, Paula Leiva, Estefanía Banini, Tamara Falconi. De Tucumán: Victoria Ronanduano, Fernanda Ruiz Díaz, Yamila Budeguer.

