Cuando los números te dan una cachetada

Crítico, como es su característica. De esa manera se presentó Damián Lemos a la salida del vestuario visitante del estadio Pedro Bidegain, donde Patronato sufrió un nuevo traspié. El mediocampista mostró cierta tranquilidad por el funcionamiento ofensivo del equipo. Resaltó la performance del arquero de San Lorenzo Sebastián Torrico, a quien calificó como “la figura del partido”. A su vez no escondió su preocupación por los números que ha obtenido el conjunto de barrio Villa Sarmiento en el último trimestre.

“Fue una semana muy dura. Nos sentimos los culpables que se haya ido Mario Sciacqua. Una persona que cumplió el objetivo en el semestre pasado, que ha formado este plantel, que ha peleado por la continuidad de algunos. Merecíamos y queríamos dedicarle una victoria porque sus últimas palabras fueron que Fútbol teníamos que creer en nosotros porque somos un equipo digno y competitivo. En la competencia la estamos demostrando, lo que no estamos consiguiendo son los resultados. Y lamentablemente el resultado es el que manda. Necesitamos sumar y estamos en deuda”, aseveró Pachano.

Al analizar el desarrollo del encuentro ante el Ciclón, indicó: “El trámite fue parejo, tuvimos varias situaciones. A mi entender la figura fue el arquero rival. Eso quiere decir que, en cuanto al juego, estamos creciendo, teniendo situaciones, pero lamentablemente nos quedamos otra vez con las manos vacías y lo que sirve son los puntos. Tenemos que empezar a ser más inteligentes porque regresamos otra vez con las manos vacías y estamos en una cuenta regresiva. Está por terminar el primer semestre y hemos sumado muy pocos puntos.

El segundo será muy cuesta arriba”, recalcó. Lemos resaltó que el equipo no bajó los brazos en el campo de juego. “No se nota un equipo abatido, que se arrastra en la cancha. Jugamos ante un gran rival y por momentos lo doblegamos. Eso nos levanta la autoestima, pero cuando no logramos lastimar y conseguir los resultados, no sirve de nada. Estamos en una institución que necesita sumar. No somos una institución que jugando bien pueda vender jugadores, sino que tenemos que conseguir puntos y no lo estamos consiguiendo”, se lamentó. En este sentido, resaltó la importancia de conquistar la victoria en el último encuentro del año. “En cuanto a lo anímico será muy importante ganarle a Vélez porque necesitamos terminar cuanto antes esta racha”, apuntó.

“Soy muy autocrítico y cada vez que me hacían una nota reconocía que estábamos jugando mal. El fútbol es atacar y saber defender, pero los circuitos de juego de Patronato han crecido. Hemos tenido situaciones de gol en los últimos tres partidos y no logramos concretarlas. A Central Córdoba le hicimos dos goles y perdimos. La tarea pasa por ser más intensos en lo defensivo. No se trata de defender solo los arqueros y los defensores, sino todo el equipo”, agregó. Por último, advirtió que ante el Fortín será clave mantener el cero en su propia valla. “Los resultados son los que mandan. Por eso contra Vélez tenemos que sumar. O un empate o una victoria, pero no nos tiene que meter goles”, cerró.