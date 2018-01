Dos días después de haber vuelto a jugar en La Bombonera con la camiseta de Boca, Carlos Tevez habló sobre el buen recibimiento que recibió de la gente xeneize y se puso un puntaje.





"Necesitaba que la gente se saque todas las dudas. Esperaba ansioso el canto de la gente y por suerte se dio. Cuando la gente cantó por mí, realmente me sentí vivo. En lo personal creo que jugué para 6 puntos. Estoy para dar mucho más. Estoy corriendo mucho y en ese plano me siento muy cómodo. Me falta fortalecer los brazos, las piernas pero en líneas generales estoy muy bien", analizó Carlitos en Radio La Red.





También se refirió a su posición dentro de la cancha: "No me molesta jugar de enganche o de 9. Todos sabemos que más cerca del área puedo hacer más daño. Si tengo que bajar demasiado me desgasto, ahí sufro más. Cerca del área hago la diferencia".





Además, habló sobre el equipo: "Despejamos algunas dudas que habían sembrado en el verano. Por suerte, Boca demostró cosas interesantes".