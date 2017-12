Cuando entrar a una pileta forma parte de la vida diaria

Se desarrolló días atrás en la ciudad de Arica (Chile) el 11° Campeonato Sudamericano de Natación Master. Por la Federación Entrerriana del deporte participaron dos nadadoras de la Asociación del Litoral de Natación y Maxivoley. Se trató de Silvina Faloni (vive en Santa Fe) y Sofía Keller (de Paraná).

Keller se consagró Campeona Sudamericana en la categoría Más 40 en los 400 metros Combinado y subcampeona Sudamericana en los 100 metros Pecho, 200 metros Pecho y 200 metros Espalda, obtuvo también el tercer lugar en los 800 metros Libre.

En la prueba de Aguas Abiertas (3 kilómetros) realizada en las aguas frías del océano pacífico la nadadora Sofía Keller obtuvo el tercer lugar en su categoría, obteniendo el 10° lugar en la general.

La paranaense entrena a diario a pesar de su profesión de abogada y tener dos hijos. Todos los días se hace un tiempo para poder tirarse a la pileta y seguir con su gran pasión.

Keller, que se entrena a diario en las piletas del club Estudiantes de Paraná, habló sobre su presencia en Chile y su primer título Sudamericano de un deporte que practicó de chica, pero que volvió a la competencia hace 6 años.

"Estuve participando en una competencia en el norte de Chile, en Arica más precisamente. Fue en el marco del Sudamericano de Master con cuatros días de competencia en pileta y uno en aguas abiertas en las aguas frías del Pacifico", dijo la nadadora paranaense.

Luego agregó: "Gracias a Dios me tocó ganar en la categoría Más 40 el campeonato Sudamericano en los 400 metros Combinado y subcampeona Sudamericana en los 100 metros Pecho, 200 metros Pecho y 200 metros Espalda, obtuvo también el tercer lugar en los 800 metros Libre. Fue la primera vez pude ser campeona tras cinco años de ir a competir. En tanto, en aguas abiertas logré el tercer puesto en mi categoría y el 10° lugar en la general, algo que me llena de orgullo ya que competí con chicas de 20 años hasta los 80. De la prueba participaron más de 100 nadadoras.

En cuanto a sus comienzos en el deporte, Keller dijo: "Yo nadé de chica hasta los 17 años para el club Rowing. Luego me dediqué a estudiar abogacía y trabajar de eso. También me casé y tuve hijos. Desde hace 6 años volví a la natación para competir con los Master. He vuelto a esta pasión que para mí.

"Trato de nadar todos los días. Se complica un poco teniendo dos hijas; pero antes de los torneos trato de entrenar todos los días, pero mínimo tres veces a la semana. Este año pude darle mas tiempo a los entrenamientos", aseveró sobre su entrenamientos de cara a una prueba, pero sobre todo la forma de vida.

"Ahora trato este año de dedicarme un poco más a las aguas abiertas. Ahora vengo de ganar en mi categoría una prueba que se desarrolló el fin de semana en la ciudad de Federación con una carrera de 3 kilómetros. Estoy corriendo el campeonato Argentino de Aguas Abiertas", comentó.





Faloni y su gran labor en Chile

En las pruebas de pileta , Silvina Faloni (que vive en Santa Fe) se consagró subcampeona Sudamericana en la categoría Más 55 en los 200 metros Pecho, tercer puesto en los 50 metros Pecho y 50 metros Espalda y obtuvo el cuarto lugar en los 100 metros Pecho. La representante de la Asociación del Litoral de Natación dejó bien representada la provincia de Entre Ríos a pesar de estar radicada en Santa Fe.