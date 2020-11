¿Cuáles son los siguientes objetivos de Boca Juniors?

Los hinchas de Boca Juniors no solo disfrutan de este gran momento del equipo, sino también de haber recuperado a un líder como Carlos Tevez, que volvió a estar en el nivel que muchos estaban deseando.

¿Cuándo jugará Boca por la Copa Libertadores?

Boca Objetivos 2.jpg

Boca Juniors logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de quedar primero en el Grupo H con 14 unidades, obtenidas tras cuatro triunfos y dos empates.

Boca Juniors hoy tiene la mente enfocada en el duelo de ida de los octavos de final frente a Inter, el 25 de noviembre como visitante en Puerto Alegre. El duelo de vuelta se disputará en La Bombonera el 2 de diciembre.

Si los dirigidos por Miguel Ángel Russo logran pasar a los cuartos de final, se enfrentarán al ganador de la llave entre Racing y Flamengo.

La Copa Libertadores es para Boca hoy la gran obsesión ya que no puede conquistarla desde 2007, cuando el director técnico era justamente Miguel Ángel Russo. Desde ya, que tiene un gran plantel y es uno de los grandes candidatos a coronarse.

Sin embargo, es una competencia en la que deberá enfrentar a grandes rivales para lograr el objetivo tan deseado por todos, tanto los hinchas y jugadores como el cuerpo técnico.

Además de enfocarse en la competencia internacional, Boca no dejará de lado la Copa de La Liga Profesional e intentará quedarse con los dos títulos para cerrar un año muy bueno, a pesar del difícil momento que el mundo atraviesa por la pandemia del Covid-19.

¿Cuáles fueron las últimas noticias de Boca?

Boca Objetivos 3.jpg

Dentro de las últimas noticias de Boca, debemos destacar que Pol Fernández no continuará en el club. Las autoridades emitieron un comunicado en el que manifestaban que el jugador no seguirá ligado a la institución porque no harán uso de la opción de compra ya que Fernández expresó que quiere irse de Boca.

Esta noticia surgió a un mes y medio de que termine el vínculo entre el futbolista y el club de La Ribera. El padre de Pol Fernández (representante del jugador) quiso poner algunas condiciones que en Boca no cayeron muy bien y se resolvió no comprarle el pase al volante.

Así que, Boca pierde a un jugador que complementaba muy bien el mediocampo del equipo. Sin embargo, gracias al gran plantel que tiene podrá reemplazarlo y hacerle frente a las dos competiciones sin ningún tipo de inconveniente.

El plantel está totalmente motivado debido al nivel que mantiene desde la llegada de Russo. Tiene con qué quedarse con la Copa de la Liga Profesional y la Libertadores. Por supuesto que a veces no alcanza con tener un buen plantel, pero Boca viene demostrando que es más que eso.

Es un equipo que impone condiciones en todos los partidos, supera a los rivales y los resultados están a la vista. Ahora habrá que esperar a ver qué sucede ante Inter de Puerto Alegre por los octavos de final y analizar si está preparado para levantar la séptima Copa Libertadores de su historia.

Con Tevez como el gran capitán y un nivel que entusiasma, todo parece indicar que el equipo seguirá generando los mismos resultados que obtuvo hasta el momento.