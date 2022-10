Crossfit: Carla González, representará a Paraná

La acción se desarrollará durante tres jornadas con cientos de competidores que pondrán a prueba, en pistas indoor y outdoor, sus capacidades físicas, a través de ejercicios derivados de la gimnasia olímpica, el levantamiento olímpico de pesas y el entrenamiento funcional.

La representante de box Vulk va con las mejores expectativas y para ello estuvo entrenando durante todo este tiempo. Antes de ser parte del evento, habló con UNO. “Vengo entrenando mucho y la semana pasada tuve una competencia bastante grande también donde logré quedar en el podio. El torneo fue en Buenos Aires donde logré quedar tercera así que más que contenta porque hubo un nivel increíble”, dijo y agregó: “Y luego de eso me tomé solo tres días para descansar y arrancar de nuevo con el entrenamiento que es esta que se viene a fin de mes en La Rural. Serán tres días de competencia así que hay que ir preparada como siempre”.

La Southfit Challenge es un evento que reúne muchos y buenos exponentes con los que la paranaense deberá luchar deportivamente hablando para intentar estar entre las mejores. En este sentido contó: “El nivel será muy bueno, pero yo con el objetivo que siempre voy es poder superarme a mi misma como lo hago todos los años en cada competencia. Más allá de ganar o hacer podio, siempre hay que rescatar lo lindo de los logros personales, de las cosas difíciles que hay que hacer y que uno las supera. Eso es increíble para satisfacción propia que eso te da. El podio si viene bien. El año pasado quedé cuarta así que espero poder llegar a mucho más aunque se que el nivel es enorme como el torneo donde estuve la semana pasada donde ganó una chica de Buenos Aires seguida por una de Tucumán. Son increíbles atletas y para mi fue un orgullo haber quedado en el podio. Esperemos en esta poder llegar a lo que más se pueda”.

Gareis y González serán los únicos exponentes de Paraná que tendrá La Rural, algo que lógicamente es motivo de orgullo. “La verdad que estamos re contentos. Quedar el año pasado y poder quedar este para ir a competir de nuevo es una alegría. Argentinos hay un montón, pero de Paraná los únicos que vamos somos nosotros. Estoy feliz por ir a representar a mi box Vulk que la verdad me dio tanto durante este tiempo. Yo siempre me siento acompañada y apoyada por todos ellos porque siempre andan atrás mío preguntándome que es lo que necesito o si me falta algo. Siempre me acompañan en todas así que estoy re contenta”.