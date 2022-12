Croacia: Juranovic habló del gran mediocampo que tienen

Brasil-Croacia 4.jpg Croacia viene de eliminar nada menos que a Brasil. Prensa FIFA

Juranovic palpitó la semifinal con la Selección Argentina

"No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. Mañana (por el lunes) vamos a ver el análisis del rival con el entrenador, que decidirá cómo jugar", aseguró el lateral derecho sobre la semifinal del martes que viene frente a la Selección Argentina.

Además, en el plano personal, Juranovic afirmó que "puede que no sea un jugador que valga 20-30 millones de euros pero hay una cosa clara: nunca me di por vencido, incluso cuando estuve en Hajduk y Dubrava, ni ahora en Celtic ni en Croacia. Mis padres me enseñaron a mirar hacia adelante y no mirar lo que escriben los demás. Había escepticismo en Hajduk, pero siempre miré hacia adelante".

Por último, en relación sobre su futuro, expresó: "Estamos concentrados en la selección. Incluso le dije a mi agente que no me enviara nada, no estoy interesado en absoluto en este momento. Quiero hacer algo por mí, mis futuros hijos e hijas, quiero contarles la historia de lo que hicimos y sentirme orgulloso".