Cristiano Ronaldo se siente traicionado por el United

“El Manchester United me ha traicionado. Me han convertido en oveja negra. No respeto a Erik ten Hag"



"Por eso no tengo respeto por Hag, ya que él no lo muestra por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar", disparó Ronaldo sobre el técnico que este domingo no lo convocó para el partido que el United le ganó por 2 a 1 como visitante a Fulham con un gol del juvenil delantero argentino Alejandro Garnacho (18 años y uno de los preferidos del portugués) en tiempo de descuento.

"E insisto en que los aficionados deben saber la verdad. Quiero lo mejor para el club y por eso vine. Pero desde que Alex Ferguson se fue, no observé una evolución en el equipo. Nada cambió, y si quieren que eso pase, tendrán que hacer las cosas de manera muy distinta en el futuro", advirtió Ronaldo, que el próximo 5 de febrero cumplirá 38 años.

Y finalmente le apuntó a otro mítico delantero del United como Wayne Rooney, ya retirado y hoy entrenador en los Estados Unidos, que lo critica por lo que considera un escaso aporte de Ronaldo desde que volvió a Manchester.

"No se porque me critica de esa manera. Seguramente debe ser porque él ya se debió retirar (tienen la misma edad) y yo sigo todavía en el más alto nivel", disparó un ofuscado Ronaldo.