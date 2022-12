¿Cristiano Ronaldo juega el próximo Mundial?

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicó este mensaje en su Instagram

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1601911078736248832 "41 años; es la flor de la vida", Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicó este mensaje en su Instagram. ¿Jugará CR7 el Mundial de 2026? pic.twitter.com/LS7jPptO4a — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2022

Este no fue el único posteo que hizo Katia, que también realizó una publicación con una foto de su hermano dolido por la caída. En la misma escribió: "Cuando mis nietos me pidan que hable de lucha, honor, gloria, trabajo, entrega, obstáculos, maldad humana a cambio de envidia, cuando me pidan que hable de trofeos, goles, premios, récords de un legado sin precedentes, les hablaré de mi HERMANO".

Y concluyó: "Te hablare del imperio que construyo, te hablare de su fuerza, lo que prometió y cumplió, te hablaré de su carácter, te diré que nunca se rindió aun cuando la tumba tenía ya ha sido cavado para él. Voy a mostrar la película la película real de la vida de su tío. Y, gracias a Dios, soy parte de eso. Parte de su vida… Y qué hermosa vida. Muy orgulloso... Es... mi hermano... Sí, Cristiano Ronaldo. Orgullo es la palabra. Gracias hermano ".

Por su parte, la otra hermana del delantero de 37 años reposteó varias historias con duros mensajes para los culpables de este durísimo tropiezo en la Copa del Mundo: "Mataron a un hombre. Mataron a una selección. Mataron a una nación". Y todas las acompañó con un hashtag que no deja dudas: #FernandoSantosOut.

Georgina Rodríguez tampoco se quedó afuera y volvió a apuntarle a Fernando Santos

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que, al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te amamos", escribió la esposa del portugués.

La argentina ya había criticado duramente al entrenador de 68 años luego de la goleada contra Suiza, en la que su pareja estuvo en cancha apenas 21 minutos. En aquel partido, el reemplazante de Ronaldo, Gonçalo Ramos, convirtió un hat-trick.