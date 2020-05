Cristian Tarragona: "Me gustaría mucho jugar en Unión"

Cristian Tarragona tuvo una gran temporada en la Superliga con la camiseta de Patronato, convirtiéndose en el goleador del Patrón con nueve tantos en 23 partidos. De allí que la intención del club entrerriano es retenerlo, pero no es sencillo, dado que tiene que hacer uso de la opción (300.000 dólares) y no cuenta con ese dinero.

De allí que Unión ya mostró interés por sumar a Tarragona (29 años), que por otra parte es hincha del Tate. Además la dirigencia entiende que será muy complicado retener a Walter Bou y por eso apunta a un goleador. El dato positivo es que Tarragona quiere jugar en Unión y que además cuenta con el pase en su poder. En charla con Radio Gol 96.7 Tarragona habló de sus ganas de vestir la camiseta rojibanca y repasó sus comienzos en el fútbol.

"Soy oriundo de Santa Fe, soy de Barrio Los Hornos y arranqué jugando en Santa Fe Fútbol Club, después me fui a Arsenal y en 2012 me tocó quedar libre. De ahí me voy a La Pampa a jugar el Argentino B, que no fue fácil, pero con perseverancia y mucha fe de que iba a poder jugar en Primera División. Me costó bastante, porque la categoría de Ascenso no es nada fácil, pero estoy muy contento con la carrera que hice", comenzó contando.

Cristian Tarragona || Patronato ► 2019/20 ᴴᴰ

Respecto a su futuro y su fanatismo por Unión dijo: "Tengo muchos amigos y conocidos en Santa Fe, mi viejo es un vendedor de flores y lo conoce todo el mundo, muchos me conocen por él y saben que soy hincha de Unión. En Patronato me manifestaron los dirigentes que querían hacer uso de la opción, pero también escuché que no tenían el dinero para hacerlo. Conmigo no se comunicaron y seguramente lo harán con mi representante (Uriel Pérez). El pase queda en mi poder".

En cuanto a la posibilidad que tuvo de jugar en Unión relató: "Mi nombre sonó cuando estaba en Independiente Rivadavia de Mendoza, obviamente que deseaba jugar en un club de Primera y tenía muchas ganas de jugar en Unión. Yo mandé muchos mensajes para poder jugar en Unión y nunca se dio. Y después me fui a Platense".

Por último, sobre la posibilidad concreta de ponerse la camiseta de Unión manifestó "Primero debemos hablar con la gente de Patronato, que se sienten a dialogar con mi representante y luego la gente de Unión hablará con mi representante. La verdad que costó mucho esta posibilidad, se hizo esperar, pero tampoco quiero adelantarme, porque tengo contrato hasta el 30 de junio con Patronato".