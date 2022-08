Cristian Menéndez acusó a Espinoza de haberlo amenazado

La Liga Profesional de Fútbol tomó un color distinto después de la victoria de Boca Juniors por 2-1 sobre el puntero Atlético Tucumán, que sirvió para que todos los perseguidores se acercaran a la cima del campeonato. El encuentro en la Bombonera tuvo una gran polémica a pocos segundos del final con un codazo de Carlos Zambrano sobre Ignacio Maestro Puch: el árbitro Fernando Espinoza no lo consideró como infracción ni el VAR convocó a una segunda mirada. Cristian Menéndez, delantero del Decano, quedó enojado por la actuación del juez. “Caliente, más allá de la actuación, por la soberbia y la manera amenazante con la que se maneja el árbitro. Yo le fui a hablar con respeto después del partido y se saca el micrófono para que no lo escuchen. Ahí me comienza a amenazar con que me iba a expulsar y esa prepotencia la verdad es que algunos se lo toman mal”, explicó en charla con TyC Sports.