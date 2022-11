"Creo que Neymar seguirá en el Mundial", confió Tité

Ante la ausencia de Neymar (lesión en ligamentos de su tobillo derecho) y Danilo (lesión en el ligamento interior del pie), el técnico de 61 años consideró que "Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene, Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en cada uno de los nuestros".

Respecto de la lesión del astro brasileño, el DT afirmó: "Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el grupo dentro de la cancha".

Neymar Lesionado.jpg Para Tité, "Neymar va a seguir en el mundial de Qatar".

Por su parte, el defensor Marquinhos se lamentó por la ausencia de su compañero: "Necesitamos un tiempo para digerirlo. Neymar estaba triste, porque soñaba mucho con ésto".

Pese a la salida del delantero estrella, el jugador de 28 años expresó: "Queremos demostrar que nuestro grupo está preparado para cualquier dificultad que nos surja en la Copa del Mundo".

NEYMAR LESIONADO.jpg Danilo y Neymar se pierden la fase de grupos por lesión.

Brasil debutó en Qatar 2022 con un triunfo frente a Serbia por 2 a 0 y con el objetivo de alzar su sexta Copa Mundial, intentará mañana ganarle a Suiza.

El conjunto brasileño lidera el Grupo G, con 3 puntos, y lo escolta Suiza con igual puntaje pero con un gol menos a su favor, tercero es Camerún y último Serbia, ambos sin unidades.