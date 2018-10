Coudet disparó duro y parejo contra el técnico de la Selección

Eduardo Coudet, entrenador de Racing , habló en conferencia de prensa y no esquivó el tema de la Selección argentina y su actual cuerpo técnico.

"Quiero dar mi opinión: la Selección no es un plantel, no es un grupo. La Selección es el momento", empezó el técnico de Racing.

"Hay un montón de cosas que no están bien. A cualquier entrenador con 20 años... preguntale a Alfaro si no le hubiese gustado dirigir seis partidos a la Selección. Agarra un entrenador y se posiciona uno que no ha sido entrenador", subrayó el Chacho.

Coudet le pegó también a los dirigentes de la AFA por el proceso de transición tras la salida de Jorge Sampaoli: "No puede haber un interinato en la Selección Argentina. Y si hay un interinato busquemos a un tipo que tenga 20 años dirigiendo".

Además, se animó a hacer una apuesta en la rueda de prensa: "Si Scaloni dentro de un año está en la Sub 20 yo me como un chancho crudo. Va a dirigir seis partidos a la selección mayor, ¿vos pensás que no va a tener ofertas de otro clubes?".





