Coronavirus: "Veremos si la Copa Superliga se reanuda o no"

Los jugadores y el cuerpo técnico de Racing tomaron la posta, decidieron bajarse el suelo en medio del parate del fútbol por el coronavirus y Víctor Blanco explicó la medida que llevaron adelante.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Racing tomaron la posta, decidieron bajarse el suelo en medio del parate del fútbol por el coronavirus y Víctor Blanco explicó la medida que llevaron adelante.

“El plantel tomó la medida de bajarse los sueldos, nosotros no lo impusimos, se dio de común acuerdo”, aseguró el presidente de la Academia y agregó: “El sueldo de marzo se cobra entero, a partir de abril rige el descuento. Estamos al día con los contratos”.

“El club sigue funcionando a puertas cerradas, tenemos los mismos gastos de siempre, cosa que nos perjudica al no tener el ingreso de siempre”, explicó el dirigente en diálogo con radio La Red.

Blanco, además, habló de la vuelta de la actividad y aseguró: “No hay una fecha, no creo que sea antes de mayo. Los jugadores necesitarán ponerse bien físicamente para volver a competir”

“Hay que ver cómo se reanuda la actividad y ahí veremos si la Copa de la Superliga se termina o no. Hay mucha incertidumbre por lo que va a pasar en el futuro no muy lejano”, expresó el presidente de la Academia.

Además, Blanco hizo referencia a otro de los temas de los que se viene hablando: la chance de que no haya descensos esta temporada. “El tema de los descensos me parece que estaba bien programado. Si hay que suspenderlos no tendría problema, pero luego tendría que seguir de la misma manera”, finalizó