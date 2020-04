Coronavirus: trasladó las labores del gimnasio a la casa

Peleaba a mediados de marzo en Alemania. Ya tenía todo firmado. Solo restaba volar y subirse al ring, pero la contienda se pospuso por el brote mundial del coronavirus. Es así que el paranaense Daniel Aquino se quedó con las ganas de mostrarse nuevamente en Europa (ya lo hizo cuando fue parte de la AIBA) y para esa posibilidad deberá esperar que todo esto pase.

Mientras tanto así vive sus días en cuarentena en Paraná según lo expresado a Ovación. “El tema del coronavirus lo llevo, dentro de todo, tranquilo, pero cuidándome y cuidándonos entre todos. Voy siguiendo los pasos de lo que veo en la televisión. Hago todo lo que dicen que debo hacer”, comentó el púgil entrerriano y agregó: “Uso alcohol en gel y trato de limpiar todo el tiempo. A la cuarentena la estoy haciendo con mi hermano y con mi vieja. Como hace muchos años atrás cuando vivíamos juntos. Ahora de grandes volvimos a estar con nuestra madre”, comentó.

Daniel tiene los padres separados y es por ello que todos los días solo sale a visitar a Carlos, su papá. “Después de los primeros días tuve que salir sí o sí porque no quería que mi mamá saliera a hacer los mandados. Ella tiene 61 y la quiero cuidar. Cuando salgo lo hago con un barbijo. Y después sí o sí tengo que cuidar a mi viejo que está a cinco cuadras, pero desde que empezó todo esto yo no crucé a nadie. Salgo de la casa de mi madre y voy derecho a la de mi viejo. También cuido a mi nene, entre ocho horas y más a veces porque la mamá de él trabaja. Luego salgo de ahí y regreso a casa. No voy a ningún lado. Ese es mi recorrido de todos los días, nada más. Lo hago por obligación”.

El Terrible intenta no detener el ritmo porque sabe que la chance que tendrá en Europa es para no dejarla pasar. “Estoy entrenando en casa. Tengo una pieza desocupada que está vacía, donde cambié algunas cosas para poder moverme. Salto la cuerda. Tengo mancuernas de un kilo y de dos para hacer sombra. Lamentablemente hace tiempo ya que no le pego a nada (risas). Extraño pegar y no tengo una bolsa acá. No pude ir a mi gimnasio por lo menos a buscar una. Me muevo con lo que tengo haciendo round de sombras. Trabajo con las pesas, mucha cuerda y hago algo de gimnasia para no irme con el tema de peso”, argumentó. Luego contó los detalles de la pelea que debía realizar en suelo alemán.

“Nosotros teníamos una pelea. Lo hablaron a mi viejo y estaba todo cerrado para pelear en Alemania el 14 de marzo o por ahí. Peleaba en Alemania contra un turco. Nos mandaron el contrato, lo firmamos”, dijo y continuó: “Estaba todo ok, pero empezó todo este problema y nosotros decidimos esperar hasta lo último. Cuando acá ya cerraban todo, la pelea seguía firme. Decían que se iba a hacer a puertas cerradas, pero se hacía. Teníamos que esperar el permiso de la Federación en Buenos Aires para poder viajar. Estaba todo listo con el contrato firmado, pero después el tema del virus fue empeorando todo y se canceló la pelea”.

“El tema es que quedó pendiente esta pelea para cuando se solucione todo este tema y se hará. Tenemos esa firme”, sostuvo el boxeador que ahora tiene un objetivo por delante. “Es por eso que estoy tratando de moverme para no irme del peso y cuando se pueda volver al los entrenamientos al gimnasio le voy a meter con todo. Estamos esperando esa pelea porque la propuesta que nos hicieron es muy buena y luego de esta tenemos otra afuera si Dios quiere y todo sale bien” Finalmente cerró: “Ahora hay que pasar esto como se puede. Yo estoy tranquilo, con todas las precauciones y cuidándome. Hay mucha gente que no le da bola al tema. Yo no salgo mucho, son cinco cuadras y nada más”.