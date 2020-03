Coronavirus: Maradona envió un mensaje para los entrerrianos

Por el Coronavirus, Diego Armando Maradona envió un saludo para los entrerrianos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional. El destinatario del mensaje fue Daniel Gaillard, padre de la Diputada Nacional por el Frente de Todos, Carolina Gaillard.

"Te mando un abrazo grande, para todo Entre Ríos, que si la padecen ustedes, nosotros no tenemos vergüenza, y después queremos que nos respeten a los porteños (..) un abrazo" aseguró, Maradona.

De chiquita mi papá me hablo de vos,... - Carolina Gaillard | Facebook De chiquita mi papá me hablo de vos, tenía 9 años cuando el Mundial 90 miramos esa final con toda la familia frente al... Posted by Carolina Gaillard on Friday, March 27, 2020

A través de las redes sociales la Diputada Gaillard agradeció el saludo y dijo: "Gracias por enviarle este mensaje a mi papá, el panadero de General Campos, que me enseñó todo lo que soy hoy. Se que para él es el mejor regalo del mundo recibir un saludo de su ídolo"

"De chiquita mi papá me hablo de vos, tenía 9 años cuando el Mundial 90 miramos esa final con toda la familia frente al televisor en la casa de la abuela Cachita. Nos hiciste emocionar en cada jugada, festejamos cada gol y lloramos desgarrados la injusta derrota. Siempre te segui, festeje no solo tus goles sino también tus posiciones siempre del lado que tenias que estar. Con las causas justas, con los débiles, con el pueblo o los pueblos del mundo. Gracias @maradona por existir y enviarle este mensaje a mi papá el panadero de General Campos que me enseñó todo lo que soy hoy. Se q para él es el mejor regalo del mundo recibir un saludo de su ídolo. Gracias @nicolasrodriguezsaa por ponerte la 10 y darle a mi papá este regalo. Te amamos" escribió la funcionaria

