Coronavirus: Los Mitre mantienen el ritmo en familia

Los deportistas fueron licenciados por sus clubes, por el coronavirus, día antes que el gobierno nacional decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Pero las licencias no abrieron el período de vacaciones. Los atletas recibieron planes de entrenamiento para realizarlos en sus respectivos domicilios. En este contexto, los futbolistas debieron aggionar sus hogares para afrontar sus jornadas laborales. De esa manera, En un momento del día sus viviendas se transforman en un predio deportivo.



Coronavirus: los Mitre entrenando en su casa

La mayoría entrena en soledad, pero hay casos en los que la familia está para respaldar y colaborar con las prácticas. Esto sucede en el hogar de los Mitre. Lisandro, el mayor de la dinastía, armó sus bolsos y dejó Buenos Aires para realizar la cuarentena en Paraná, su ciudad natal. El arquero del Deportivo Laferrere, equipo que milita en el campeonato de la Primera C Metropolitana, comparte su preparación junto a Juan Ignacio y Felipe, sus hermanos menores, que defienden la camiseta de Colón de Santa Fe en las categorías juveniles.

En la capital entrerriana Licha no baja la guardia ni se relaja. Entrena con la misma intensidad de siempre. Afronta dos turnos de entrenamiento diario. También lleva adelante una dieta estricta. Entiende que el cuidado de su cuerpo es fundamental para construir su carrera. “Este tiempo no lo tomo como un período de vacaciones. De hecho le estoy metiendo dobles turnos de entrenamiento. El preparador físico nos entregó un itinerario para practicar en nuetra casa. Además la profe del gimnasio adonde voy en Buenos Aires me entregó una rutina.

Esto mismo hago cuando estoy en Buenos Aires. Hago trabajo con la misma intensidad para no perder la fuerza y que no cueste el doble recuperarla cuando regresemos a la práctica en el club”, argumentó Licha en diálogo con Ovación.

Lisandro explicó las sensaciones de trabajar a la distancia y alejado de sus compañeros del plantel. “No es lo más lindo porque se extraña el vestuario, donde todo se hace más llevadero y nos divertirnos. Acá uno se tiene que sobreponer y sacar ganas de donde no hay”, subrayó. Pero en su casa el arquero de Lafe encontró los dos mejores reemplazos para compartir las rutinas: Juan Ignacio y Felipe, sus hermanos menores. “Ellos juegan en las inferiores de Colón de Santa Fe. Juani integra el plantel de Cuarta División y Reserva y Felipe el de Sexta. Juegan de delanteros. Ellos eligieron bien”, chicaneó Licha entre risas.

El uno, que fue figura en la clasificación de Laferrere a los 16avos de final de la Copa Argentina describió como un momento “hermoso” los entrenamientos en familia. “Me encanta entrenar con ellos. Entre los tres nos ayudamos para hacer los ejercicios. Con ellos se hace más llevadero”, resaltó.

“Nunca jugamos juntos, excepto en un fútbol cinco informal. Compartir entrenamiento profesional está muy bueno. A veces me toca entrenar solo y se hace más difícil. Pero cuando entrenamos los tres juntos o lo hago con alguno de los dos lo paso muy bien y es un lindo momento”, añadió.

El espacio con que cuentan los Mitre no goza de amplias dimensiones. Asimismo se las ingenian para entrenar. También los hermanos se desafían. Lisandro, el mayor de ellos, intenta despejar los envíos de los romperredes. “Tenemos un patio chico. Le tiro el balón con la mano para que cabeceen o rematen con el pie. La rebuscamos bastante en el espacio reducido que tenemos. La idea es entrenar para que ellos no pierdan la técnica, pero también para divertirnos y pasarla bien. A veces apostamos algo, ya sea jugando con la pelota o en la play”, relató Lisandro.

Coronavirus: El arquero de Laferrere entrena en su casa

El mayor de los hermanos resaltó el compromiso y la ambición de los menores. “Tratan de seguir una línea, de tener una buena alimentación, entrenar en doble turno. Si bien desde que me fui a Buenos Aires los vi jugar poco, sé que en la cancha corren todo, entregan todo. Pero lo más importante es que son muy buenos profesionales”, aseveró.

Lisandro le transmite algunos tips que son fundamentales en la carrera de un atleta. Juani y Felipe asimilan el mensaje y lo ponen a la práctica. “Les digo que la única manera que tenemos los futbolistas para llegar es mediante el esfuerzo. De tanto insistir la oportunidad se va a presentar. Lo uso como filosofía personal y se lo transmito a ellos. Pero ellos también lo suman y continúan por esa misma línea”, cerró.