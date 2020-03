Coronavirus: lo que no hace en la pista, lo hace en casa

Apabi (Asociación Paranaense de Bicicross) cerró sus puertas como otras tantas entidades deportivas debido al brote del coronavirus, esta pandemia que azota al mundo entero.

Por consiguiente uno de sus referentes, como es el caso del riojano, pero paranaense por adopción, Marcos Fuentes, decidió no perder demasiado ritmo y entrenar en su casa.

BMX.jpg Por el coronavirus, Marcos Fuentes entrena desde su casa

¿Cómo lo hizo? Armó unas pesas con tarros y cemento y con ellas trabaja la parte física y de musculación. Además dejó fijas dos bicicletas, una de media carrera y la otra de BMX donde se sube y hace velocidad y resitencias además de practicar la largada con una rampa.

“El tema de la cuarentena no es fácil para ninguno. Estamos encerrados y estamos acostumbrados a otro tipo de vida y más los que tienen hijos ya que el encierro no es algo lindo, pero esto también sirve para reflexionar muchas cosas”, comentó y posteriormente agregó: “A veces, por una cosa u otra, estamos ausentes, sea por trabajo, por los estudios o por los entrenamientos de los deportistas. A mí me toca por el trabajo y por los entrenamientos, pero sirve para pensar muchas cosas y pasar momentos junto a la familia. Te conocés más con tu pareja y con tus hijos ya que ahora estás pasando las 24 horas del día junto a ellos. Hacés más cosas y les prestás más atención. Hasta a veces ya no lo soportás más (risas). Esto es parte de la vida, de conocerte”.

“Estamos en movimiento con mis hijos y con mi señora. Estamos entrenando y pensando mucho en cómo hacerlo. Además estamos haciendo artesanía con madera y hacemos juegos para los niños. Hacemos todo juntos y estamos en movimiento físico y mental para no detenerse a pensar en la situación que estamos viviendo hoy en día”, aseguró respecto de lo que se hace en casa para sobrellevar el encierro.

16 f1.jpg Coronavirus: "La cuarentena no es fácil para ninguno"

“Cuando apareció la cuarentena, días antes ya comencé a pensar cómo entrenar ya que sabía que iba a estar en casa. Busqué tachos y cemento para armar mancuernas. Después con cubiertas de camión hago cliometría y gracias a Dios tengo un partidor individual y lo uso en casa. Tengo patio donde hago tres pedalazos fuertes y freno. Tengo varias cosas para entrenar y me las ingenio con eso ya que puedo hacer todo el entrenamiento que me dio mi entrenador”, relató.

Por último el crosista contó lo que se venía. “Yo tenía la Copa del Mundo en Estados Unidos en mayo, pero se suspendió por motivos obvios. Yo estaba entrenando para eso. Ahora veremos qué sigue y vamos a seguir entrenando para no descuidarnos. Veremos qué pasa con todo esto y esperando las nuevas fechas”.