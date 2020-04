Coronavirus: Jordana Luján, de cuarentena en Miami

Sin entrar en cifras precisas, porque los números varían a cada suspiro por el coronavirus, Estados Unidos se encuentra en el primer puesto de países con mayor cantidad de infectados. Detrás de la nación norteamericana aparecen Italia, España, China, Alemania, Francia, Irán, Reino Unido, Suiza y Bélgica.

En Miami se encuentra desde mitad del año pasado la entrenadora paranaense Jordana Luján quién ofrece sus servicios tenísticos para la Academia de Guillermo Cañas, un reconocido exjugador de la Legión Argentina. Jordi cumple cuarentena más allá de que en EE.UU. aún no es obligatoria, a pesar de los casos. “Acá lo que hay es aislamiento social y todo está cerrado. Las playas, bares, restaurantes, shopping, clubes y canchas de cualquier deporte donde se sabe que habrá una aglomeración de más de 10 personas”, confesó en diálogo con Ovación y agregó: “Lamentablemente no estamos trabajando y no se sabe hasta cuándo porque las noticias acá son día a día”.

Mientras se resguarda en su casa, la entrerriana no entiende por qué Donald Trump no dicta la cuarentena obligatoria. “El presidente aún no puso la cuarentena y la verdad que no sé por qué. Yo no salgo para nada de mi casa, solo a correr bien temprano de mañana para no cruzarme con gente. Salgo bien temprano cuando no hay gente. Luego, juntando toda la info que necesito para la visa, mirando series, cocinando, tomando sol, hablando con mis viejos y amigos, no mucho más. Después me compré una colchoneta de yoga para hacer abdominales y esas cosas. En el departamento tengo pileta así que voy a tomar sol. Eso nada más”.

La situación es crítica como en muchas partes del mundo y son varios los gobiernos que lanzaron distintos planes para amortiguar el golpe económico. “Hay muchas empresas que están despidiendo a sus empleados porque no les pueden pagar, pero nuestra Academia está dentro de un plan que lanzó el gobierno. Es una ayuda económica que vamos a recibir. Se les da a personas, a familias con hijos y nosotros estamos en ese plan como empresa independiente. Eso se verá en el mes de abril, ahí veremos qué pasa realmente”.

Finalmente Jordi dejó un mensaje, que a esta altura del partido parece repetitivo y tonto, pero es así debido a que algunos no entienden la gravedad del caso. “Mi mensaje es que se queden en casa. La verdad espero que esto no se alargue porque para nosotros que trabajamos así con deportistas es jodido. Esto nos traba todo porque nosotros ganamos lo que hacemos en cancha. Está todo parado y todo se congela. Por eso la gente y el gobierno deben hacer las cosas bien".