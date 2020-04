Coronavirus: Jesica Vallejos, lista para salir a la cancha

Mujer apasionada por el arco y su profesión. Jesica Vallejos, jugadora de Don Bosco en la Liga Paranaense de Fútbol y enfermera de planta de Sanatorio Rawson, charló con Ovación de su recuperación, sufrió una lesión en la pasada temporada y de cómo es el día a día en el sanatorio con el avance de la pandemia. La guardameta del elenco de la Avenida hizo hincapié en lo que el mundo habla, que es el coronavirus. Ella, con todas las medidas de prevención como las de sus compañeros, trabaja a diario con distintos pacientes.

Vallejos 1 Coronavirus, el día a día de Vallejos en el sanatorio

En caso de contar con un paciente con síntomas contó: “De tener un paciente con Covid-19, se toman las medidas de precaución. Para el paciente el aislamiento con cuidados específicos tanto para la mamá y su bebé, o familiar y para el personal con su equipamiento adecuado”. Por otro lado en el sanatorio se han tomados distintas medidas y la arquera del Salesiano habló de las mismas.

“Se está trabajando solo con cirugías de urgencias como cesáreas o partos. Se activó un protocolo donde la paciente se controla en la admisión, se prepara la unidad de aislamiento junto con el personal que lo atiende tomando las medidas de prevención adecuadas.”

Otro de los puntos en lo cual se trabajó fue en el horario de visita de los pacientes, donde concurrían muchas personas. Siempre tomando las medidas de prevención para evitar la propagación del virus. “El personal de la institución (el equipo médico con Infectologia) está tomando y realizando todos los cuidados y medidas justas para evitar la propagación. Por ejemplo medidas básicas de prevención, el lavado de manos con más frecuencia o desinfección continua. Además se canceló el horario de visita. El sanatorio contaba con tres horas a la tarde y fue totalmente cancelado. Solo se acepta un familiar por paciente para el cuidado en lo que es el tiempo de internación. Así evitamos la circulación y la propagación del virus”, comentó Vallejos.

Vallejos Luego del coronavirus, Vallejos volverá a las canchas

Además Jesica hizo hincapié en las medidas tomadas a nivel nacional, a las que muchos no se adecuaron. “En cuanto a la medida de suspender todas las actividades me pareció lo mejor que puedo dictar el Presidente. Hoy la gente no lo ve o se enoja, pero fue muy correcto. Luego lo vamos a agradecer. Tenemos que estar contentos que para la Organización Mundial de la Salud somos un ejemplo”.

La enfermera del Rawson, con su carisma y forma de ser que la caracterizan y que los que la conocen no dejan de resaltarlo, dejó un mensaje para todos los entrerrianos en cuanto a la cuarentena.

“Realmente tenemos que entrar en razón, porque si bien no se está propagando como en otros países porque las medidas fueron tomadas rápidamente, no estamos ajenos a que nos pase. Tenemos que ser conscientes de que los abrazos, las salidas, los asados, las reuniones pueden esperar, pero una vida no se recupera más. Y a nivel nacional la salud recién se está preparando para tal pandemia. El mismo Presidente dijo que están haciendo todo lo posible para poder lograr tener una cantidad adecuada de respiradores”.

A lo que agregó. “El mensaje es claro, quedate en casa. Es la mejor forma de ayudar a la sociedad y cuidarla”.

EXTRAÑA LAS CANCHAS. Si bien la guardameta de Don Bosco estuvo alejada del campo de juego en la temporada 2019 por una lesión, no dudó en expresar cuánto extraña los domingos de cancha.

El certamen de la Liga Paranaense de Fútbol aún no tiene fecha de inicio, se presume para mediado o fines de mayo. Por ahora nada confirmado. “Extraño y mucho, si bien el año pasado me ausenté por una lesión que ya está curada, este año vuelvo con todo. Y cuando digo extrañar la cancha hablo de todo, del equipo de fútbol, el tercer tiempo y las charlas entre partido y partido. A lo que agregó. “Los domingos en el arco para mí es como desconectarte de la realidad por unas horas. Lo súper extraño”.