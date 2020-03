Coronavirus: el brasileño Thiago Seyboth Wild dio positivo

El brasileño Thiago Seyboth Wild, 114° del ranking ATP y campeón del torneo 250 de Santiago de Chile en marzo de este año, es el primer tenista con coronavirus, la pandemia global que afecta a más de 170 países y que mantiene en aislamiento obligatorio a más de 2.600 millones de personas. El país presidido por Jair Bolsonaro registra hasta el momento 47 muertos y 2271 casos confirmados de coronavirus.

Tenis jpg Coronavirus positivo para el tenista brasileño

El joven de 20 años explicó que hace aproximadamente diez días empezó a sentir algunos síntomas del Covid-19, se aisló y en las últimas horas le confirmaron que el resultado del test había sido positivo.

"¡Hola, estoy pasando por aquí para hacerles saber que terminé contrayendo Covid-19. El resultado salió hoy. Hace unos diez días tuve algunos síntomas. Tuve fiebre, me resfrié un poco, pero dentro de poco pasará el período de incubación de la enfermedad y estaré bien. Me he sentido bien durante los últimos días. Estoy informando principalmente para advertir a todos que tienen que quedarse en casa, tienen que tener cuidado con eso. Es una enfermedad grave, pero se puede controlar con la fuerza de todos", comunicó, en sus redes sociales Thiago, campeón del US Open junior 2018.

La última actuación de Thiago Seyboth Wild fue por la Copa Davis, en la caída 3-1 de Brasil frente a Australia, en Adelaida.