Coronavirus: el bosnio Brkic amplió la lista de contagios

El tenista bosnio Tomislav Brkic reveló este sábado que contrajo coronavirus luego de haber participado hace dos semanas en una exhibición en Belgrado, en la academia del ex jugador serbio Janko Tipsarevic.

"No tenía síntomas pronunciados, pero estaba un poco demacrado. Este año estaba jugando dobles y en Belgrado lo hice en singles, el primer partido fue muy largo, duró tres horas y me sentí muy cansado, así que tuve que cancelar mi participación. Regresé a mi casa en Mostar y me sometí a un test, que resultó ser positivo", relató el bosnio de 30 años, en declaraciones a Sport Klub, el canal deportivo que se emite en varios países balcánicos.

Brkic, ubicado en el puesto 106 del ranking mundial de dobles y en el 596 del de singles, jugó hace dos semanas un torneo de exhibición en Belgrado para la academia del ex tenista serbio Tipsarevic, denominado Campeonato de Europa del Este.

"Tenía pensado jugar un torneo en Italia con buenos premios pero debí cancelarlo. No estoy seguro donde me infecté, estuve durante dos semanas en Belgrado. Estoy en cuarentena y me siento genial, solo que estoy afónico, ya avisé a todos los que estuvieron en contacto conmigo para que se hagan un test", añadió el tenista nacido en Mostar, la segunda ciudad más importante de Bosnia, después de Sarajevo.