Coronavirus: "Cambió el concepto de la sesión kinésica"

Evangelina Rochi Mendez es kinesióloga y su profesión también sintió el impacto de la pandemia viral llamada coronavirus. Eva realizó sus prácticas kinésicas en un Instituto de Paraná y está matriculada en el Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos hace 10 años aproximadamente donde actualmente además se encuentra formando parte de la Comisión Directiva. También trabajó en distintos consultorios y áreas del saber kinésico.

La profesional tomó contacto con Ovación y habló respecto de cómo fue el impacto del virus y el posterior trato con los pacientes, en su mayoría deportistas.

—¿Cómo afectó a la Kinesiología el coronavirus?

—Sin dudas, modificó no solo la manera de ser y pensar en kinesiología. Al igual que a todos, modificó los estilos y acciones de todos los integrantes de la sociedad. La kinesiología es una ciencia de contacto. Se trabaja codo a codo, se está, se respira junto al paciente. Mediante el movimiento y en nuestras sesiones, se mueven cosas interiores en una persona. Hablando en un sentido personal o filosófico. Pero quienes han asistido a una sesión de kinesio, saben que en kinesiología se tocan los temas. La persona se distiende, habla, trabaja, presta atención y escucha su cuerpo. Por lo tanto, no es solo terapia física, aunque nosotros como kinesiólogos, debemos y estamos preparados para focalizarnos en el cuerpo y en su movimiento. Pero sin dudas, como todos, nos vimos afectados. De repente, ya no podemos acercarnos, compartir y hacer nuestro trabajo del mismo modo. De pronto, hubo una invasión de ejercicios en redes sociales, rutinas y un sinfín de modos de moverse. Esto es bueno en un sentido. Porque bien entendido, promueve hábitos saludables y apunta a la creatividad y a los recursos que cada uno tiene para ejercitar al cuerpo. Es decir, en cierta medida, se nos acabaron las excusas. Pero siempre es buena la práctica paulatina, dosificada, respetando períodos de descanso, escuchando e interpretando nuestro cuerpo. Y por supuesto, no obviar la consulta a los profesionales de salud. Ante la duda, la molestia o la sensación, siempre es bueno recurrir a un profesional matriculado.

—¿Cómo se dio en la cuarentena el contacto con los pacientes?

—Como profesionales de la salud, es nuestro deber colaborar con la salud pública, prescindiendo muchas veces, de nuestro propio bienestar. Estas son las bases constitutivas de nuestro Colegio.

El contacto en un primer momento fue nulo. Debemos acatar y actuar en consecuencia a lo solicitado por Presidencia de la Nación, porque nos debemos a la Salud Pública. Solo existían casos puntuales e imprescindibles de atención Kinésica donde algunos colegas podían prestar sus servicios. Desde Ministerio de Salud, se recomienda evitar el contacto y la cercanía para preservar la salud de todos y evitar la propagación del virus. Pero esta medida no es factible en nuestra profesión. Mediante las gestiones realizadas por los organismos que involucran el hacer kinésico en nuestra Provincia junto al Ministerio de Salud de la Provincia, se ideó un protocolo de atención y nos vimos exceptuados al cumplimento de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero esto no implica que ahora, podamos trabajar “libremente” como se lo entendía anteriormente.

—¿Cómo se está trabajando ahora que lograron abrir sus consultorios?

—Bueno, para esto, es necesario entender que cambió el concepto de lo que entendíamos una sesión kinésica. Ya no habrá gimnasios kinésicos llenos, deberemos ser sumamente meticulosos y extremar los cuidados y medidas de higiene tanto personales como las de los elementos utilizados. Se dispuso realizar en una primera instancia de atención al paciente, un triage telefónico. Es una serie de preguntas que tiene como objetivo la detección de un paciente son signos y síntomas de coronavirus. También hay una serie de protocolos específicos para la atención kinésica tanto a domicilio, que es lo que se debe priorizar, para evitar exponer al contacto social a nuestros pacientes sobre todo si se encuentran dentro del grupo de riesgo. Si no es posible la atención domiciliaria, ahí si se maneja como opción la atención kinésica en consultorios. Esto también está protocolizado y detallado en el accionar kinésico. Es importante involucrar a nuestros pacientes o clientes, según como se lo entienda, en este accionar. Es necesario, comprender la situación en la que nos vemos inmersos todos. Tomar conciencia que existen hábitos que debemos corregir. Ahora nos sorprende el Covid- 19. Pero existen otras enfermedades también. Por ejemplo las gripes estacionales, neumonías, enfermedades de transmisión sexual, lo mismo sucede con el dengue y otras. Son entidades patológicas que se pueden evitar con conciencia y la práctica de cuidados y de hábitos saludables y preventivos.

—¿Qué imaginas en el futuro, será como antes o cambiará la forma de trabajar?

—Deseo que cambie. No referido puntualmente al método de trabajo kinésico. Porque la kinesiología es una ciencia que vive evolucionando. Si, deseo que seamos más kinesiólogos formados de todas las áreas del saber kinésico y no solo lo que resuena o está de moda. Muchos colegas que trabajamos de nuestra profesión, nos solventamos de la misma. Acá van de la mano la vocación y la profesión. Y a veces, priorizamos un área porque creemos que nos dará la solvencia económica. Y si todos nos dedicamos a estudiar lo mismo, se empobrece el campo de acción kinésico. Necesitamos más rehabilitadores vasculares, respiratorios, intervencionistas, neurológicos, estimuladores tempranos. Necesitamos más kinesiólogos investigadores, promotores de salud, especialistas en autismo, en obesidad, gerontólogos, que piensen las leyes y un sinfín de saberes. La kinesiología no se circunscribe solo a lo que resuena. Pero para ser kinesiólogo, sin dudas hay que moverse… porque la misma ciencia te lo exige. Deseo que todos cambiemos, para bien. Este estilo de sociedad, ya quedó obsoleto. Necesitamos respetar nuestro entorno natural, nuestro ecosistema. Necesitamos respetar nuestra naturaleza humana. Necesitamos entender que somos seres humanos conviviendo con otros. Así que, me sumo al pensar de otras personas, porque estoy convencida que las soluciones son colectivas.

La Kinesiología y el deporte

“Siempre, y esto es ley, al consultorio llega un deportista porque kinesiología y deporte van de la mano. Hoy ha cambiado el paradigma y ya no se busca solamente al kinesiólogo para la rehabilitación de lesiones, sino que hemos entendido una mejor manera de vivir y por lo tanto vemos necesario como sociedad, prevenir lesiones y enfermedades”, aseguró Evangelina.