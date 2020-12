Copa Libertadores: Racing gana en Avellaneda

Al margen de esto, los primeros 45 minutos fueron entretenidos y el Xeneize terminó dejando una mejor imagen. El equipo de Russo contó con las chances más claras para marcar, mientras que la Academia tuvo el control del partido en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo local nunca pudo resolver las serias complicaciones que le trajo Villa sobre el sector derecho de la defensa.

La primera gran polémica se dio a los pocos segundos de comenzado el partido por un manotazo en la cara de Sigali sobre Villa en la puerta del área. El árbitro Esteban Ostojich no sancionó falta y el VAR tampoco intercedió porque de haber habido infracción, la misma fue afuera del área y no ameritaba para expulsión. Por lo tanto, no podía intervenir en la decisión del juez uruguayo.

A los 12, la segunda acción discutida por una entrada fuerte de Lorenzo Melgarejo sobre Capaldo. El juez amonestó al futbolista de Racing, pero en Boca entendieron que hubo un planchazo para expulsión. Una situación similar a la jugada anterior, el VAR la revisó pero no intervino por considerar que no ameritaba roja.

bocaa.jpg Boca y Racing definen el 23 el pase a semifinales. Santos eliminó a Gremio de la Libertadores

Al promediar la etapa, Racing dominaba pero no lastimaba. Boca, en tanto, buscaba contragolpear y aunque le faltaba profundidad, comenzaba a lastimar. A los 22′, otra jugada muy discutida por la Academia: tras una barrida de Villa sobre Sigali, el delantero xeneize deja la pierna arriba y toca el rostro de su rival. El juez amonestó y para el VAR no fue expulsión.

A partir de la media hora de juego, fue todo del equipo de Russo. Villa rompió en velocidad y la pelota le quedó a Tevez, que desde la media luna sacó un potente disparo que tapó Gabriel Arias. Racing respondió con un centro picante de Fabricio Domínguez, que se encontró con Lisandro López muy incómodo para definir de frente al arco. Al instante, Fabra regaló una pelota, Villa no reaccionó y Sigali probó desde lejos, cerca. Melgarejo también intentó con un remate de media distancia que se fue por arriba.

PlayLa patada de Villa a Sigali que pudo ser roja

A los 38, otra vez el incansable Villa, hizo una buena jugada personal y enganchó hacia el centro para un remate muy fuerte desde la medialuna que volvió a tapar Arias, a esta altura la figura de Racing. En el rebote, Salvio, que tenía una mejor opción de pase que el colombiano ignoró, se nubló con la pelota y no pudo definir. Un minuto después, Fabra fue el que realizó una gran maniobra personal y otra vez el arquero de la Academia evitó el gol.

La última fue un pase rasante para Carlos Tevez, quien en posición de nueve se prestaba para definir pero justo la defensa de Racing alcanzó a despejar. Boca terminó mejor la etapa, dominó hasta tres cuartos y contó con las mejores chances para anotar. A la Academia, que comenzó bien abriendo el juego con sus laterales volantes y sus wines, le faltó capacidad para desnivelar y crear peligro. Cada vez que el Xeneize presionó, encontró espacios, sobre todo por las corridas de Villa.