Consiguió la ansiada victoria

El TC Mouras cumplió con su séptima fecha en La Plata y tuvo como contundente ganador a Damián Markel. El piloto de General Ramírez consiguió lo que fue a buscar y además tuvo sonrisa completa, ya que en la carrera de pilotos invitados, Josito Di Palma llevó su Ford a la victoria.

Se trata de la primera victoria para Markel en la categoría promocional de la ACTC y esto lo acredita para pelear por el título de campeón. En el comienzo de la final marcó una amplia distancia en la punta, por lo que administró el ritmo a lo largo de las 16 rondas. Sobre el final Lucas Panarotti buscó conseguir el error de Markel para saltar a la punta, pero no lo logró.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Fue una carrera muy apretada desde el principio hasta el final, ya que me trajeron a un ritmo muy rápido, traté de no equivocarme para que no me alcance Lucas Panarotti que venía firme. Pude mantener una distancia tranquilizadora para lograr la primera victoria”, dijo el vencedor. “Desde el viernes fuimos muy contundentes. El auto pegó un salto muy importante de la carrera pasada a esta con los cambios que se hicieron en el chasis. Este triunfo es mérito de todos los ingenieros, de Alejandro Garófalo y todos los chicos del taller que hicieron un gran trabajo y me entregaron un auto estupendo”, sentenció el vencedor que le regaló el triunfo a su hermana que cumplió ayer 15 años. El segundo fue Lucas Panarotti, mientras que tercero Flavio Bortot. El uruguayense Maximiliano Vivot llegó 10º.

Cerrando la jornada dominical se desarrolló la final de los pilotos invitados que lo encontraba a Josito Di Palma partiendo desde el lugar de privilegio y ya desde la largada misma comenzó a marcar el ritmo de la competencia, con una ventaja tranquilizadora por delante de Juan Bautista De Benedictis.

Pese a la intervención del auto de seguridad, el de Arrecifes se encamino a la victoria y le dio puntos vitales a Markel, que ahora está como escolta en el torneo de Daniel Nefa a solo dos puntos. En esta carrera también intervino el gualeyo Alonso Etchebest que llegó 11º, mientras que Ayrton Londero de Ramírez debió abandonar.

TC PISTA MOURAS. Emanuel Novo, el piloto de la estructura de Rodolfo Di Meglio, ganó la final del TC Pista Mouras. Nicolás Montanari, con Ford, y Lucas Carabajal, con la Dodge, ocuparon el segundo y tercer escalón, respectivamente.