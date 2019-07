Conquistaron Paysandú

Los arqueros de Villaguay María Isabel Peralta y Gustavo Zucaría conquistaron el oro en sus respectivas categorías en la División Raso del Torneo Sudamericano Indoor Abierto que se desarrolló días pasados en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay.

Zuca y Maricha, como se los conoce a ambos, son marido y mujer. Ella, no hace mucho, lo comenzó a acompañar a él a la práctica de este deporte y se enganchó por completo en la actividad. Ambos no llevan más de dos años tirando y los logros no tardaron en llegar.

Ayer los dos hablaron con Ovación desde Villaguay. “Se jugó en un salón cerrado y fue abierto porque podía inscribirse cualquier arquero que estuviera federado. La arquería está dividida por regiones y nosotros somos de la Región Litoral y sé que además de nosotros había de Chajarí y dentro de ellos estaba una arquera muy buena como Julieta Sírtori, subcampeona argentina de arco, y ella ahora fue subcampeona. Yo fui la campeona en Senior Femenino”, contó María Isabel, y agregó: “Fue todo inesperado porque tengo poco tiempo en la arquería y llegar a competir con una subcampeona argentina, la verdad nunca lo pensé. Fue inesperado haber ganado. A las finales también llegamos con una uruguaya, y ella era muy buena tiradora. La verdad que fue lindo llegar a esa instancia y poder ganar, obviamente”.

“El próximo objetivo es el Torneo Argentino que será en Mar del Plata en agosto”, cerró María, y le dio el pase a Zucaría quien también expresó su felicidad por este logro: “Yo gané en Master Raso, pero lo meritorio fue lo de María porque fue inesperado y emocionante. Ella fue a acompañarme y ni siquiera se quería anotar. Ganó semifinales y después se encontró con la mejor arquera argentina del momento que es Julieta. No lo podía creer”.

“Yo hace dos años que estoy, medio año más que María. Practicamos mucho. Ya participamos del Argentino, donde tenés que clasificar, no anotar como en este torneo que iba cualquiera. En el Argentino hay que clasificar por zonas y si no estás dentro de los ocho no podés participar. El año pasado con siete meses en la arquería llegamos a hacerlo”, dijo Zuca.

Por último ambos destacaron el buen ambiente que se plasmó en Uruguay. “Nosotros lo hacemos por el amor al deporte y con mucho cariño. Queremos destacar la camaradería con la que se vive y la cordialidad que hubo y hay en el tiro con arco”.