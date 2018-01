Confirmada la numeración para los entrerrianos del Turismo Carretera

El Gurí Martínez usará el 21, Pope Bonelli el 63, Mariano Werner el 68 y Nicolás Bonelli el 98.A falta de un poco menos de un mes para que arranque la temporada 2018 del Turismo Carretera se dieron a conocer cuáles serán los números que utilizará cada uno de los pilotos. Algunos decidieron cambiar el dígito que le había tocado según el campeonato del año pasado.

Obviamente, Agustín Canapino llevará el número 1 en los laterales durante todo el certamen. Yendo correlativamente, el primero en cambiar de número fue Juan Manuel Silva. El Pato por otro año más decidió utilizar el 111 y no el 11. Ya es una "marca registrada" es número para el piloto de Ford. Lionel Ugalde también decidió no llevar el 13 y volver a pintar el 101 como lo hizo en los últimos años. El 16 tampoco estará presente ya que Nicolás Bonelli tomó la determinación de poseer el 98 en su Ford, señala Carburando.

Hubo algunos más que modificaron y también se supo qué número llevaran aquellos pilotos que subieron del TC Pista. Mirá la numerología completa a continuación. De quiénes todavía no se sabe que dígitos llevarán son dos pilotos: Leonel Pernía y Juan Bautista De Benedictis. Al de Tandil le tocaría el 36. En tanto, el de Necochea no tiene asignado ninguno ya que no estuvo presente en la categoría en 2017, aunque todo daría indicar que llevará el 157, número que lo caracteriza.

Número – Piloto – Equipo

1 Agustín Canapino Jet Racing

2 Facundo Ardusso Renault Sport Torino Team

3 Josito Di Pama

4 Christian Ledesma Las Toscas Racing

5 Gastón Mazzacane Dole Racing

6 Mauricio Lambiris Martínez Competición

7 José Manuel Urcera Las Toscas Racing

8 Juan Martín Trucco JMT Motorsport

9 Jonatan Castellano Castellano Power Team

10 Emiliano Spataro Renault Sport Torino Team

12 Guillermo Ortelli JP Carrera

14 Esteban Gini

15 Matías Rossi Nova Racing

17 Emanuel Moriatis Martínez Competición

18 Juan Marcos Angelini UR Racing

20 Carlos Okulovich Maquin Parts

21 Omar Martínez Martínez Competición

22 Julián Santero Dole Racing

24 Gabriel Ponce de León Ponce de León Competición

26 Juan José Ebarlín Donto Racing

27 Juan Pablo Gianini JPG Racing

29 Martín Serrano Dole Racing

32 Nicolás González A&P Competición

33 Camilo Echevarría Alifraco Sport

37 Diego De Carlo Jet Racing

43 Christian Dose Dose Competición

44 Sebastián Diruscio UR Racing

46 Facundo Gil Bicella Alifraco Sport

47 Leandro Mulet Mulet Competición

53 Juan Catalán Magni Catalán Magni Motorsport

55 Santiago Mangoni

63 Próspero Bonelli Bonelli Competición

68 Mariano Werner Werner Competición

75 Sergio Alaux SP Racing

77 Juan Martín Bruno JP Carrera

79 Mathías Nolesi Nolesi Competición

88 Nicolás Trosset Maquin Parts

98 Nicolás Bonelli Bonelli Competición

99 Matías Jalaf Indecar Racing

101 Lionel Ugalde Ugalde Competición

111 Juan Manuel Silva Catalán Magni Motorsport

113 Luciano Ventricelli Martínez Competición

115 Norberto Fontana Alifraco Sport

116 Alan Ruggiero

124 Nicolás Pezzucchi UR Racing

133 Valentín Aguirre JP Carrera

144 José Savino Savino Sport

Fuente: ACTC