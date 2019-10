Patronato inició ayer su semana laboral después de haber gozado el fin de semana de descanso. El plantel del Rojinegro comenzó a proyectar su próximo desafío en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde enfocó toda la atención en Newell’s de Rosario. El cruce con la Lepra se desarrollará el sábado desde las 17.45 en barrio Villa Sarmiento en una de las historias correspondientes a la 10ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El juego que se avecina tiene un condimento especial para el elenco dirigido por Mario Sciacqua. El Santo tendrá la necesidad de volver a sumar de a tres después de cuatro jornadas. La urgencia se incrementa porque en el camino se presentará uno de los rivales directos que tiene en la pelea por conservar la plaza en la categoría. “Newell’s está peleando con nosotros la permanencia. Eso nos motiva y nos da más ganas de ganar el partido”, resaltó Julián Chicco después del entrenamiento, en diálogo con Ovación.

El mediocampista central resaltó la importancia que tendrá este encuentro para Patronato. “Necesitamos ganar, sobre todo porque jugamos de local. Sabemos que cuando jugamos en nuestra casa nos hacemos más fuerte. Además sacamos muy pocos puntos en los últimos cuatro partidos y nos vendría bien agarrar la confianza que teníamos antes”, subrayó.

En las últimas cuatro presentaciones el Rojinegro resignó más unidades de la que sumó. Esto no lleva a la desesperación del volante cuyo pase pertenece a Boca Juniors. “Merecimos ganar los encuentros que disputamos ante Aldosivi y Lanús. Con Estudiantes lo podríamos haber empatado y River es un caso aparte porque nos superaron en todo el partido. Pero en los otros hicimos méritos para sacar más puntos. Estamos tranquilos porque hicimos bien las cosas en los partidos y no nos sirve volvernos loco y pensar en negativo porque no nos hará bien”, interpretó.

Chicco mostró respeto por el conjunto dirigido por Frank Kudelka, pero confió en el trabajo del escudo que defiende. “Sabemos lo que es Newell’s, que viene muy bien, pero en nuestra cancha si realizamos lo que hemos desarrollado partido tras partido y mejoramos en todos los aspectos, nos podemos hacer fuerte y obtener un buen resultado”, se entusiasmó.

Por último, el oriundo de la localidad cordobesa de Brinkmann aclaró que todos los encuentros que afronta Patronato son catalogados como verdaderas finales.

“Todos los partidos que juguemos y encaremos cada fin de semana lo vamos asumir como una final porque nos servirá mucho ganar. Por eso encaramos todos los partidos de la misma forma. Todos los rivales que nos enfrentamos lo tomamos como rivales directo. Tenemos que tratar de hacer el mejor partido posible y sacar la mayor cantidad de unidades”, se despidió.