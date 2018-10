Con una bici prestada volvió a ganar medallas

Al igual que el año pasado el ciclista de bicicleta adaptada Julio César Sattler volvió a ser noticia por su labor en una competencia nacional. El paranaense de 52 años es un ciclista que cuenta con dos discapacidades que para nada lo alejan del deporte, y menos de una bicicleta.







Sattler registra un problema auditivo y una afección en una pierna que no lo deja caminar normalmente. Lejos de dejarse ganar por dos complicaciones, desde hace un par de años se decidió a volver a correr y ganar un Campeonato Argentino, y lo logró el año pasado en una competencia nacional realizada en Esperanza y ahora este año volvió a repetir el logro en una actividad que se vivió Ciclismo Adaptado en San Luis días atrás. Todo un ejemplo de superación de vida.







Julio César Sattler para la competencia tuvo una bicicleta especial para un velódromo adaptada con un piñón fijo que le armó el ciclista Javier Varisco, con colaboración de la Asociación Ciclística de Entre Ríos. Algo que le da más mérito al entrerriano, ya que pudo entrenar con la bicicleta muy pocos días para llegar de la mejor forma a la competencia. El año pasado en el Campeonato Argentino de Pista 2017 que se desarrolló en la ciudad de Esperanza Sattler logró el primer puesto y Medalla de Oro en Persecución Individual y Kilómetro en la C4, que es el grado de incapacidad que cuenta. Ahora en San Luis pudo ganar en las mismas especialidades en una cita nacional.







Todo un mérito. El ciclista charló con Ovación y comentó: "El año pasado fue en Esperanza donde gané medallas de oro. Ahora me tocó ir a San Luis, donde gracias a Dios se me dieron las cosas y pude ganar medallas de oro en Persecución Individual y Kilómetro también Individual". "El primer día de competencia corrí la prueba de Persecución que son 3 mil metros, en lo que sería 12 vueltas al velódromo. Por la tarde pude correr la carrera de Kilómetro y por suerte pude ganar dos medallas de oro".







"En la bicicleta me dio una mano muy grande Javier Varisco y la familia, que la armaron para que pueda competir, como no tengo bici de Pista. Él (por Javier Varisco) me dio una mano muy grande al igual que el año pasado", agregó Sattler. En cuanto a lo que busca en el corto plazo: "Mi objetivo es conseguir una bicicleta de Pista. Porque desde el año pasado se comenzó a correr con el Ciclismo Adaptado en los campeonatos argentinos de Elite y Sub 23.







Por eso ahora me estaría haciendo falta una bicicleta de Pista para entrenar y competir. La misma es de piñón fijo, y se siente la diferencia entre la bicicleta de Pista y Ruta", aseveró. "Volví a correr luego de 24 años. En diciembre de 2013 sufrí un accidente y quedé con una incapacidad en una pierna y gracias a muchos amigos del ciclismo que me aconsejaron volver que me iba hacer muy bien. Y desde hace tres años volví a correr en Ciclismo Adaptado y desde el año pasado formo parte de los campeonato argentinos", manifestó el ciclista, que es un ejemplo para todos.