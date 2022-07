Con un final polémico, Patronato perdió 2 a 1 ante Barracas

Apenas finalizó el partido, los futbolistas del Patrón (y Facundo Sava, quien había sido expulsado) se le fueron al humo al réferi. Luego, se enfrentaron con los efectivos de seguridad que custodiaban a la terna arbitral. "Me dan ganas de llorar, ir a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida", expresó el Colorado, con impotencia.

A los 40 de la primera etapa se fue expulsado Nicolás Castro por una dura infracción.

Apenas finalizó el partido, los futbolistas del Patrón (y Facundo Sava, quien había sido expulsado) se le fueron al humo al réferi. Luego, se enfrentaron con los efectivos de seguridad que custodiaban a la terna arbitral. "Me dan ganas de llorar, ir a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida", expresó el Colorado, con impotencia.

Barracas Central vs. Patronato, por la Liga Profesional 2022: incidentes sobre el final del partidoBarracas Central vs. Patronato, por la Liga Profesional 2022: incidentes entre jugadores y la policíaBarracas Central vs. Patronato, por la Liga Profesional 2022: las palabras de Facundo Sava

Las grandes polémicas que reclamó Patronato contra Barracas Central

Patronato reclamó por diferentes jugadas del encuentro. La primera de ellas, el gol anulado a Axel Rodríguez, a los 22 minutos del primer tiempo: el defensor Brian Salvareschi despejó, pero desde el VAR (a cargo de Diego Abal) advirtieron que la pelota rebotó (prácticamente imperceptible) en Sebastián Medina. Por eso, finalmente le anularon el tanto.

Barracas Central vs. Patronato, por la Liga Profesional 2022: el gol anulado a Axel Rodríguez

La otra gran polémica de la noche fue sobre el final del partido. A los 38 minutos del segundo tiempo, Raúl Lozano marcaba un golazo para que Patronato dé vuelta el encuentro. Sin embargo, otra vez intervino el VAR. En esta oportunidad, para revisar un posible penal para Barracas Central en el inicio de esa jugada: una supuesta infracción de Justo Giani sobre Brian Calderada.

Jorge Baliño lo revisó y decidió sancionar penal. Facundo Altamirano finalmente le atajó el disparo desde los doce pasos a Pablo Mouche.

Formaciones

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Brian Blasi, Brian Salvareschi, Gonzalo Paz y Brian Calderara; Facundo Mater, Iván Tapia, Carlos Arce y Neri Bandiera, Bruno Sepúlveda y Cristian Colman. DT: Sergio Ramos.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Leonel Mosevich Francisco Álvarez y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Jonathan Herrera. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Islas Malvinas.