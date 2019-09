La semana pasada se confirmó y los hinchas de Ford ya lo palpitan. El Gurí Omar Martínez se despide del TC ante su gente. El Comité Ejecutivo de la ACTC le dio el visto bueno al entrerriano para competir el próximo 22 en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos, en lo que será su carrera despedida de Turismo Carretera. Dicha competencia es la segunda de la Copa de Oro.

Ayer Ovación visitó el Taller del Supremo Entrerriano para conocer sus sensaciones respecto de lo que será una jornada emotiva e inolvidable más allá del resultado.

“La verdad que cuesta decir no voy a correr más, pero ya pasaron casi dos años de lo que fue mi última carrera de TC. Me bajé pensando que en unos días, un mes, algún día iba a tener un auto en el taller e iba a volver a correr y no volvió a ocurrir”, dijo Omar y prosiguió con su relato: “Tengo la participación en las TC Pick Up que eso hace que uno siga en actividad, mucho más tranquilo. En la carrera de Concordia, a raíz de una nota que me hacen para la televisión con Guillermo Ortelli, un poco en broma un poco en joda surgió esto e hicimos el pedido formal a la ACTC y se dio que lo aprobaron y será un fin de semana de carrera en esta categoría que corrí tanto tiempo. Una carrera de despedida en Paraná con todo el público será emocionante para mí. Ojalá podamos cumplir con el total de las vueltas y disfrutarlo”, sentenció.

Esta claro que será una carrera seria, donde el Gurí estará mezclado en medio de pilotos que pelean por el campeonato. En este sentido Martínez dijo: “Será la segunda fecha de la Copa de Oro y por eso hubo que sacar un permiso especial porque no se puede correr una vez iniciada esa instancia. No es que voy a correr sin puntos sino que es una carrera donde me pueden otorgar puntos. Sé que hay pilotos que están peleando por el campeonato, tengo mis pilotos que luchan. Esperemos que no hagamos ninguna macana”.

Son muchos años de TC con dos títulos (2004 y 2015) y está claro que hay mucha gente que estuvo a su lado que estará en la despedida. “Uno hace mucho que arrancó en esto y hay muchísima gente que a lo largo que corrí en TC colaboró para que yo pueda correr. Me gustaría que puedan estar todos. Es difícil, pero habrá mucha gente y sobre todo el hincha que siempre estuvo y me acompañó. Esperemos poder disfrutarlo”, comentó y le habló al fiel, ese que siempre estuvo y está con el Gurí.

“Al hincha le digo que voy a tratar de hacer una carrera para poder compartir por última vez la sensación de ser piloto de TC. Sé que será mi última oportunidad de salir a un entrenamiento, una clasificación y una serie. Ojalá estemos bien con todos”, dijo.

