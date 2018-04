Con Messi todo es más alegre y fácil

Barcelona, con Lio Messe, n un gran momento goleador, arribó este lunes a Roma, para intentar hacer valer la holgada victoria por 4-1 conseguida en el primer partido cuando visite este martes al conjunto italiano, que necesita de un verdadero milagro, en un encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Barcelona tiene como objetivo ratificar sin sobresaltos su clasificación para las semifinales del máximo torneo continental, instancia que no pisa desde el 2015, ya que en las dos últimas temporadas fue eliminado en los cuartos ante Atlético de Madrid y Juventus, que a la postre terminaron perdiendo la final ante Real Madrid.Hasta esta eliminatoria, ambos equipos sólo se habían visto las caras en la fase de grupos de esta competición continental y, en sus dos visitas al Olímpico de la capital italiana, el "Barca" sufrió una de derrota (3-0, la temporada 2001-02) y logró un empate (1-1, en la 2015-16).Sin embargo, en esta oportunidad, los catalanes llegan como el único equipo de los que se encuentran en cuartos que todavía no ha perdido esta temporada en su Liga local (24 triunfos y siete empates) y con una renta de tres goles luego del 4-1 conseguido en el Camp Nou.El astro Lionel Messi, que lleva doce goles en los últimos diez partidos que lleva disputados, viene de mostrar una buena recuperación física y de marcar un "hat trick" en la victoria por 3-1 del pasado fin de semana ante Leganés.Ernesto Valverde, entrenador "blaugrana", con la Liga española prácticamente sentenciada, cuidó algunos jugadores en el partido liguero del sábado ante los madrileños, con lo que Samuel Umtiti y Sergio Busquets no jugaron y Andrés Iniesta y Jordi Alba ingresaron unos minutos desde el banco y los cuatro volverán a la titularidad ante los romanos.La única duda pasa por la presencia de Sergio Busquets, con algunos problemas físicos, y si no llega a la cita, el croata Ivan Rakitic podría correrse como mediocentro e ingresar el francés Ousmane Dembéle.Por su parte, Roma, que nunca en su historia europea ha logrado remontar una desventaja de tres goles, encara la revancha con el deseo de conseguir una hazaña, más teniendo en cuenta que se mantiene invicto en el Olímpico en la actual campaña europea.Por la fase de grupos le ganó 3-0 al Chelsea, 3-0 al Qarabag y empató 0-0 contra el Atlético Madrid, en tanto que, por los octavos, derrotó 1-0 al Shakhtar Donetsk."Debemos creer en algo importante y encarar el partido con pasión. Debemos dar el máximo y mañana es una ocasión para demostrar que nos merecemos hacer algo importante", manifestó Eusebio Di Francesco, en un mensaje de fe para los hinchas.Diferente es la historia en casa en el "calcio", donde el conjunto romano perdió el sábado por 2-0 ante Fiorentina, con lo cual puso en riesgo la cuarta posición en la Liga italiana, la última que permite entrar en la próxima edición de la Liga de Campeones, ahora con apenas un punto de ventaja sobre Milan.El defensor argentino Federico Fazio, convocado por Jorge Sampaoli para la última doble fecha de amistosos, formará parte del once inicial, mientras que Diego Perotti, también llamado por el entrenador del seleccionado nacional para los partidos ante Italia y España, será baja por lesión.En el otro encuentro de mañana, Manchester City, que viene de sufrir la peor semana desde que el español Pep Guardiola tomó las riendas del equipo, intentará remontar el 3-0 que le endosó Liverpool en la ida para mantener vivo su sueño continental.El City, luego del cachetazo recibido en Anfield Road, el fin de semana sufrió otro duro revés, luego de que Manchester United le remontara una desventaja de 2-0 y terminara ganándole por 3-2, con lo cual tuvo que postergar siete días más la obtención de la Premier League.Guardiola, que ganó dos veces la Champions con Barcelona, en 2009 y 2011, alineará como titular al zaguero Nicolás Otamendi y al delantero Sergio Araujo, que ante el United ingresó para jugar la última media hora y volverá al once inicial."Para pasar tenemos que hacer un partido casi perfecto: crear oportunidades, definir y conceder pocas ocasiones. Todo tiene que salir perfecto si queremos clasificarnos", señaló en la conferencia de prensa matutina Guardiola, cuyo equipo ya le ganó esta temporada 5-0 al Liverpool.Y agregó: "Quedan 90 minutos y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo vamos a intentar, luego veremos qué ocurre. Tenemos que centrarnos en lo que hacemos nosotros. Si recibimos un gol, no tenemos que rendirnos. Y si no podemos definir, está bien, lo intentaremos a la siguiente".Enfrente estarán los "Reds" dirigidos por el alemán Jürgen Klopp, consolidados en el tercer lugar del torneo inglés, que llegan a la revancha "con la mentalidad de que la ida quedó 0-0", según palabras del defensor holandés Virgil van Dijk.Klopp no podrá contar con su capitán, el inglés Jordan Henderson, sancionado, pero si estará el goleador egipcio Mohamed Salah, autor de 38 goles en la temporada, que se había retirado rengueando en la ida y tuvo descanso ante en el empate 0-0 ante Everton.