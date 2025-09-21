Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Por la novena fecha del Torneo Clausura, Zona A, Boca y Central Córdoba no se sacan ventajas en La Bombonera. Cavani se quedó afuera por lesión.

Boca recibe a Central Córdoba en la Bombonera, en un momento en el que está recuperando su nivel, por la fecha número 9 del Torneo Clausura, Zona A, de la Liga Profesional de fútbol. Por el momento igualan sin goles, con Leandro Paredes como capitán del conjunto Xeneize.

Formación de Central Córdoba

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, Matías Perelló, Iván Gómez; Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe

Datos de Boca en la previa del partido

El fin de semana pasado, el equipo de Miguel Ángel Russo igualó 1-1 con Rosario Central en un partido que incluyó un atractivo duelo entre los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. El Xeneize se ubica en el tercer puesto de la Zona A con 13 puntos, lo que lo reposiciona tanto en la lucha por el Torneo Clausura como en la Tabla Anual, donde se encuentra segundo con 46 unidades (Central también tiene 46 pero disputó un partido menos), clave para la clasificación a las copas internacionales del próximo año.

Anteriormente, Boca había encadenado tres triunfos consecutivos: 3-0 frente a Independiente Rivadavia, 2-0 ante Banfield y 2-0 contra Aldosivi. Uno de los factores clave en la mejora del equipo de La Ribera es el gran presente de Paredes, una pieza fundamental en el mediocampo.

Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, llega a este duelo con el mismo registro que Boca en el Clausura: tres victorias, cuatro empates y una derrota. Aunque el equipo santiagueño se ubica un puesto por debajo en la tabla debido a la diferencia de gol.

A pesar de una racha positiva que terminó con la derrota ante Riestra por el torneo y frente a Vélez en la Supercopa Argentina, el Ferroviario demostró que tiene la capacidad de sumar puntos fuera de casa, habiendo conseguido seis de los quince puntos en juego como visitante. La necesidad de recuperarse es ahora la prioridad, con el objetivo de seguir siendo protagonista en el torneo.