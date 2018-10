Con la cabeza en la Copa, River perdió el invicto ante Colón

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso preservar a varios futbolistas importantes como Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Ignacio Scocco, Gonzalo Martínez, Franco Armani y Juan Fernando Quintero, pensando en el partido del martes ante Gremio por la Copa Libertadores.

Duelo de hermanos

Sin tener tanto el balón en el primer tiempo, fue Colón el equipo más profundo y el que contó con las chances más claras del gol, al punto tal que estrelló dos remates en el palo derecho del arco defendido por Germán Lux.





El Sabalero terminó redondeando 45 minutos más que aceptables, teniendo en cuenta el rival que tenía enfrente. Quizás sufrió un poco los primeros 20 minutos cuando River manejaba la pelota y atacaba por la banda derecha con la velocidad de Nicolás De la Cruz que le ganaba el duelo a Clemente Rodríguez.





De hecho la más clara del Millonario estuvo en los pies de De La Cruz a los 7 minutos cuando ingresó al área y remató desviado.





River manejaba el balón pero carecía de contundencia y Colón estaba bien plantado en defensa, salvo algunas distracciones de Rodríguez. Pero con el correr de los minutos el local se fue acomodando mejor y comenzó a inquietar al equipo de Gallardo. A los 24 minutos, Tomás Chancalay sacó un remate desde afuera del área que pegó en el caño derecho del arco visitante y en el rebote Gustavo Toledo disparó desviado.





Y a los 32', en una corrida por derecha, Javier Correa remató a la carrera y nuevamente ese palo le dijo que no al conjunto rojinegro. Lo de River fueron aproximaciones, pero Colón fue más directo para atacar y llegar al arco rival por lo cual sin dominar el trámite de juego estuvo más cerca de irse a los vestuarios en ventaja.





En el complemento fue el Millonario el que tuvo el dominio y estuvo cerca en tres oportunidades: Lucas Pratto cabeceó muy mal cuando estaba solo, Leonardo Burián se lo sacó a De la Cruz y en ese córner el travesaño se lo negó a Lucas Martínez Quarta.





Cuando estaba mejor la visita, el local llegó al gol y lo hizo por Gonzalo Bueno, a los 75, tras recoger otra pelota que había dado en el palo. El uruguayo ya le había convertido a Boca y, ahora, marcó ante el Millonario.





Pese a los intentos finales, River no consiguió emparejar las acciones en Santa Fe y perdió después de 32 encuentros. A pensar en la Copa Libertadores.





El análisis de Pratto.





Embed "EL QUE HIZO EL GOL GANÓ"#SuperligaxFOX | Lucas Pratto analizó la derrota de River ante Colón y afirmó que todo se definió por pequeños detalles. pic.twitter.com/RV3bus1Qsx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de octubre de 2018













Sintesis





Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Erik Godoy, Clemente Rodríguez; Tomás Chancalay, Matías Fritzler, Franco Zuculini, Marcelo Estigarribia; Leonardo Heredia y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.









River: Germán Lux; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Mora y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.





Gol: ST 75' Gonzalo Bueno (C)





Cambios: ST 10' Rafael Santo Borré x Rodrigo Mora (R); 22' Gonzalo Bueno x Tomás Chancalay (C); 26' Exequiel Palacios y Cristian Ferreira x Ignacio Fernández y Nicolás De la Cruz (R); 32' Tomás Sandoval x Javier Correa (C) y 37' Guillermo Ortiz x Franco Zuculini (C).

Amarillas: Fritzler (C); E. Pérez (R)





Estadio: Estadio Brigadier General Estanislao López.





Árbitro: Pablo Echavarría.