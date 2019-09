Con el regreso de dos ex

Los laterales Julio Buffarini y Emmanuel Mas volverían al primer equipo de Boca que enfrentará a San Lorenzo mañana, de acuerdo a lo visto esta hoy en la práctica de fútbol realizada en el predio Pedro Pompilio.

El entrenador Gustavo Alfaro dispuso una práctica de fútbol a puertas cerradas, en la cancha número 1 de Casa Amarilla, y en la misma alineó el posible equipo para jugar el clásico mañana a las 17:45 en el nuevo Gasómetro.

El equipo formó con Esteban Andrada, Julio Bufarini, Lisandro López, Carlos Izquierdós y Emmanuel Más; Sebastian Villa, Ivan Marcone, Nicolás Capaldo y Emanuel Reynoso; Alexis MacAllister; Franco Soldano. En mitad de la práctica ingresó Carlos Tévez por Sebastian Villa.

Para los suplentes jugaron Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Santiago Ramos Mingo, Junior Alonso y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Daniele De Rossi, Agustín Almendra y Agustín Obando; Mauro Zárate y Carlos Tevez. Luego ingresó Jan Hurtado por Tevez.

Así, Eduardo Salvio y Mauro Zárate, que vienen de sendos desgarros y se pensaba podían estar en el equipo titular, estarían en el banco de relevos y podrían ingresar unos minutos para ir entrando en ritmo e integrar el equipo que enfrentará a River, en el partido de ida por la Copa Libertadores, el 1º de octubre en el estadio Monumental.

Tevez, que pasó en el medio del entrenamiento para el lado de los titulares en lugar de Villa, luego fue a practicar definición junto a dos colaboradores de Alfaro en la cancha 2.

Seguramente Tevez integrará una vez más el banco de suplentes.

De ser este el conjunto, habría dos modificaciones con respecto a la formación que venció a Estudiantes de la Plata de local por 1-0, que serían el ingreso de Buffarini por Weigandt y Mas por Fabra.

Boca volverá a las prácticas mañana, a las 10, en el complejo Pedro Pompillo, donde el entrenador realizará el habitual ejercicio de pelota parada y se terminará de confirmar el equipo.

SAN LORENZO. Juan Antonio Pizzi, técnico de San Lorenzo, aseguró ayer: “La clave del partido del sábado con Boca pasará por la certeza que tengamos en los últimos metros” para convertir en el arco rival y para controlar los contraataques.

“Para mí va a ser decisiva la certeza que tengamos en los últimos metros, tanto en ataque, para convertir nuestras opciones, como a la hora de controlar los contraataques del rival”, señaló Pizzi en conferencia de prensa.

San Lorenzo, que suma 13 puntos y perdió la cima de la tabla el último fin de semana al perder 2-1 contra Colón en el Cementerio de los Elefantes.

“Tácticamente, creemos que Boca tiene un planteo claro en esta Superliga, que le ha dado resultados. Por algo está primero en el campeonato. Pero puede ser vulnerable por algunos sectores y con algunos argumentos que mi equipo puede ofrecer: la intensidad, la presión, la posesión del balón”, manifestó el técnico del Ciclón.

Sobre Gustavo Alfaro, DT de Boca, Pizzi expresó: “Siempre fue muy claro, tuvo excelentes resultados y no va a cambiar su identidad ahora. Boca tiene jugadores de primerísimo nivel, desequilibrantes por los costados, jóvenes con talento y un esquema de defensa sólido. No por nada no le convirtieron goles en nueve, 10 partidos”.

La Reserva de Patronato

La Reserva de Patronato enfrentará hoy a Estudiantes de La Plata, a partir de las 10, en el predio de City Bell.

El equipo dirigido por Gabriel Graciani es uno de los invictos que tiene el campeonato de la División. La novedad en el elenco Rojinegro es que contará con la presencia del delantero José Barreto, quien en la fecha anterior concentró en Primera.

Dos adelantos con invictos

Argentinos Juniors, invicto en el torneo, recibirá hoy en La Paternal a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 7 de la Superliga del fútbol argentino que tendrá dos compromisos.

El partido se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por Fox Sports Premium.

EL TATE. Unión de Santa Fe, que arrastra cuatro derrotas consecutivas, buscará recuperarse cuando reciba hoy a Rosario Central, que está invicto y con cuatro empates seguidos, en el partido que dará inicio a la fecha 7 de la Superliga.

El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio 15 de abril, de la ciudad de Santa Fe, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por la señal de cable TNT Sports.

Talleres le hará un homenaje a Diego

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, aseguró que el lunes el club le realizará un homenaje a Diego Armando Maradona, en la previa del partido entre los cordobeses y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se disputará en el estadio Mario Kempes y que cerrará la séptima fecha de la Superliga.

El titular de la entidad Albiazul dijo a los medios locales: “Diego es una persona muy querida en Córdoba, así que tenemos que hacer un gran reconocimiento”.

“Con lo importante que es Diego Maradona para el fútbol argentino, tenemos que permitirle a la gente de Córdoba hacerle un homenaje”, reforzó Fassi, además informó que no se abrirá la tribuna popular Artime para hinchas de Gimnasia, pero que habrá entradas disponibles para neutrales que quieran asistir a la platea Gasparini junto a hinchas de la T.

El encuentro a disputarse en el ex-Chateau Carreras será el segundo de Diego Maradona al frente del elenco platense, luego de lo que fue la derrota del domingo ante Racing en El Bosque platense.

Para Talleres, en tanto, el partido presenta una buena oportunidad para seguir prendido en las primeras posiciones de la tabla, y llega entonado a esta fecha luego de tres victorias al hilo en la Superliga, y luego de avanzar el miércoles en la Copa Argentina, dejando afuera a Banfield en definición por penales, por lo que se espera un gran marco de público el lunes.