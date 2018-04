Con el capitán y cuatro variantes

Juan Pablo Pumpido, más allá de que no lo confirmó oficialmente tiene prácticamente definida la formación de Patronato que mañana recibirá a San Lorenzo en lo que será la penúltima presentación como local en la presente Superliga. La buena noticia del entrenamiento de ayer desarrollado, por la mañana, en el predio La Capillita pasó por la recuperación de Sebastián Bértoli quien se había retirado lesionado en el entretiempo del partido del lunes con Colón. Como en las 24 presentaciones anteriores, San Sebastián será el titular en la valla Rojinegra.

Teniendo en cuenta la pobre actuación en el Brigadier López, el entrenador introducirá cuatro variantes con el afán de mejorar el rendimiento colectivo. En defensa reaparecerán Walter Andrade y Bruno Urribarri para suplir a Luca Sosa y Lucas Márquez, respectivamente.

En la mitad de la cancha, Damián Lemos será doble volante central en lugar de Martín Rivero; mientras que Marcelo Guzmán sustituirá a Abel Peralta en el carril derecho.

El once inicial: Bértoli; Rodrigo Arciero, Andrade, Renzo Vera, Urribarri; Guzmán, Lemos, Gil Romero, Garrido; Adrián Balboa, Sebastián Ribas.

REFERENTES EN SUSPENSO. El mediocampista Leandro Romagnoli y el arquero Sebastián Torrico, dos de los máximos referentes del plantel actual de San Lorenzo, dejaron hoy en suspenso su continuidad en el club ante el vencimiento de sus respectivos contratos el 30 de junio. Romagnoli, de 37 años, máximo ganador de la historia del club con seis títulos, admitió que tiene pendiente una reunión con el presidente, Matías Lammens, para "definir qué es lo mejor para el club".

El Pipi explicó que su permanencia "no pasa por la revancha con (Atlético) Mineiro (de Brasil)", en la que de conservar el 1-0 logrado como local, asegurará la disputa de la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año. "Pasa por mis ganas, por cómo me siento en lo físico y lo que quiera hacer San Lorenzo", abundó Romagnoli, quien ayer participó junto a Torrico y Juan Mercier –otro histórico del plantel– en la inauguración de un nuevo local del club en Avenida de Mayo 964. Torrico, de 38 años, inactivo desde la pretemporada por una luxación de hombro, también informó que "en una o dos semanas" se juntará con Lammens para tratar la renovación del vínculo, algo que parece casi un formalismo. "Es solo cuestión de ponerse de acuerdo, en San Lorenzo siempre me cumplieron la palabra", afirmó el mendocino, que llegó al club en abril de 2013 y fue clave para la obtención del torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014.

En lo referido a la Superliga, el Ciclón presentará sólo un cambio (Mercier por Franco Moyano) para visitar mañana a Patronato, respecto de la formación que llega de vencer al descendido Chacarita Juniors. La alineación, entonces, será la siguiente: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Gabriel Gudiño, Robert Piris Da Motta, Mercier y Nahuel Barrios; Rubén Botta y Nicolás Reniero.

La delegación de San Lorenzo llegará hoy a Paraná a las 7 en un vuelo regular desde Aeroparque y a las 16 realizará la última práctica antes del partido con el club entrerriano en Paraná.









Reaparece Marcos Minetti





Después de un año, un mes y cinco días, Marcos Minetti volverá a jugar un partido de fútbol. El Chamaco que se lesionó el 24 de marzo de 2017 ante Newell's en el Grella, será titular en la formación de Reserva de Patronato que mañana enfrentará a las 10 a San Lorenzo en La Capillita. El Chamaco jugará en principio, 45 minutos.