Con el auto reparado, Hernández sale a pista

Este fin de semana el TC Pista Mouras disputará la cuarta fecha del calendario en La Plata y tras muchísimo trabajo en la reconstrucción de su auto Francisco Hernández estará presente una vez más en busca de recuperar lo perdido en la fecha pasada.

Tras extensas jornadas de trabajo en el taller de Paraná, el Gurí Martínez Competición terminó de reconstruir el auto de Francisco Hernández, quien fuera protagonista de un espectacular accidente del cual salió totalmente ileso, no así su auto que había quedado totalmente destruido en su parte posterior al ser alcanzado desde atrás por otro auto en plena largada de la tercera fecha.

Tras el incidente, las tareas de reconstrucción llegaron a su fin y al respecto en entrerriano dijo: "Se trabajo muchísimo desde que llegó el auto al taller el lunes posterior a la carrera. Nos borraron la mitad del auto, desde la butaca hasta atrás no quedó nada. Se hizo una reconstrucción completa de la parte trasera de la jaula y se cambiaron todos los componentes que no sean de jaula o de chapa porque estaban rotos. Todo lo que es chapa y caños se hizo a nuevo, todo lo que lleva a que el auto vuelva a estar en su lugar. El equipo trabajó muchísimo para poder llegar, se trabajó sin parar para dejar todo listo para el fin de semana"

"Estoy más que agradecido, eternamente al equipo por permitirme tener esta posibilidad de estar presente esta fecha, son grandes personas y no me canso de agradecerles la gran mano que me dan. Quiero agradecer también a todas aquellas personas que me brindaron el apoyo tanto en lo económico como en lo personal y este fin de semana estar una vez más presente. No me quiero olvidar de los mecánicos que trabajaron día y noche, feriados y domingos para terminar el auto a tiempo. Solo me salen palabras de agradecimiento y no alcanza solamente con eso así que vamos a tratar de revertir todo esto y levantarlo nuevamente. Vamos con todo, vamos con fuerza y con las mejores energías para este fin de semana. Estoy muy contento y para mí es un privilegio el poder ser parte de este equipo que es tan profesional, quiero agradecer a cada uno de mis sponsors por estar y aguantar esto y seguir acompañándome nuevamente", enfatizó el piloto del Gurí Competición.

El piloto de General Ramírez estará tomando parte de los entrenamientos en la jornada de hoy desde las 10.23 con primera tanda de entrenamientos tras lo que volverá a salir a pista nuevamente a las 12.59 y 15.53 con las siguientes tandas finalizando así la actividad del primer día en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Hernández ocupa el puesto 6 del campeonato con un total de 86 puntos.





