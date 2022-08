Con Débora Dionicius y para todo el país en Estudiantes

boxeo en estudiantes 2.jpg

La meta luego de los festivales al aire libre en CAE fue elevar la vara en cuando a lo que se ofrece en materia de espectáculo, en lo deportivo y hoy, al menos en la previa, se logró. “La calidad de boxeo que habrá es muy bueno y se pelea por el Título Latino. Además hay un montón de profesionales y en ese sentido el club se fue abriendo a un nuevo deporte. Nos fue bien en ese sentido y en el tema organizativo. Nos fue bien en Patronato con el Team Espartano y en Peñarol cuando volvió Marcos Martínez y esa es la idea. Es ir teniendo esa línea para luego poder consolidarla. Hay una plaza en Paraná, hay muchos festivales y la gente acompaña”.

“La idea, más allá de quién lo organice, es mostrarle un gran nivel a la gente de boxeadores. Nosotros queremos que haya buenas peleas, que a la gente venga a disfrutar del evento en familia y en un lugar que está muy bueno. A veces ta buenos dejar de ir a los espacios tradicionales de box para venir a este lugar donde ella gente estará cómoda en todo sentido”.

La Gurisa

“La verdad que yo estoy súper contenta ya que en Paraná no peleo desde el 2013, hace bastante. Y todo surgió cuando fui invitada a la última velada de Estudiantes donde justamente peleó Jairo Suárez. Ahí se habló de la posibilidad y en el festival que hice en San Lorenzo con Brenda Carabajal yo invité la hermana de Jairo para que me vaya a ver porque cuando fui a Paraná me sentí muy mimada por todos ellos. Yo me sentí muy gratificada y la invité a San Lorenzo. Lorena es un mina laburadora y ahí fue que me dijo que íbamos a hacer un festival en Paraná y mirá estamos a poco de que se haga. Yo estoy bien y vengo haciendo triple turno en los entrenamientos”, dijo y prosiguió: “Estoy muy motivada por el hecho de presentarme nuevamente en Paraná ante mi gente porque irán muchos de todo Entre Ríos. No sabemos que rival nos toca, pero yo entreno siempre igual. Siempre fui de dar buenos espectáculos, pero esta vez más porque será ante el público entrerriano que sabemos que hay mucha expectativa. Se que vamos a copar el Club Estudiantes y será una noche inolvidable. Puede ser la primera de varias”.

boxeo en estudiantes 1.jpg

El dato

La última vez que la televisión nacional transmitió un festival desde la capital entrerriana fue el 27 de septiembre del 2013 y los hizo en Echagüe donde se enfrentaron Marcos Maquinita Martínez y el brasileño Adeilson Dos Santos. En esa oportunidad fue DirecTV Sports la señal que estuvo a cargo de la transmisión.