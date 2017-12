Con 40 años corrió desde la Quiaca a Ushuaia para transmitir un mensaje

Sin embargo, la aventura también tuvo momentos de sufrimiento. La adversidad del clima fue lo más destacado, porque "hubo de todo". "Las temperaturas extremas de14 grados bajo cero en Jujuy, los 5.000 metros de altura donde casi no podía respirar, los vientos Zonda en La Rioja y San Juan ó las ráfagas de más de 120 km/hs en Santa Cruz fueron las complicaciones que acompañaron el constante camino de ripio de toda textura y color", detalló el ultramaratornista sin ignorar los inconvenientes físicos que le produjo tanto esfuerzo: "Cerca de Esquel me quebré dos dedos de una mano y dos veces me tuve que infiltrar las rodillas para calmar el dolor. Los médicos me aconsejaban que pare, pero mi objetivo era no detenerme ni un día. Hubo jornadas en las que solo podía caminar, pero yo quería seguir, si era necesario hubiera seguido gateando".