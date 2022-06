Cómo será el operativo de seguridad para Patronato-Aldosivi

Estadio Grella.JPG UNO / Diego Árias

El tránsito vehicular estará restringido el tránsito hasta la finalización del evento y la salida de los micros del estadio de los equipos. Los cortes serán en las siguientes calles:

Churruarín entre Grella y Ayacucho (restricción parcial con vallado al ingreso de los equipos y simpatizantes).

3 de Febrero y Churruarín (restricción vehicular).

Sors Cirera y Churruarín (restricción vehicular)

Cabral y Churruarín (restricción vehicular).

Colodrero y Marangunich (restricción vehicular salvo pasan vecinos).

Ayacucho entre Saravi y Churruarín (restricción vehicular solo pasan vecinos).

Saravi y Zeballos (restricción Vehicular para el ingreso a Grella).

Saravi y Borgobello (restricción vehicular hacia Grella salvo vecinos).

Los cortes totales serán en:

Grella entre Saraví y Churruarín

San Nicolás

El Rastreador, Gan y La Diligencia

Se invita a los vecinos que se encuentren dentro de los cortes móviles a que se acerquen a la Comisaría 4° a los fines de solicitar la identificación de vecino y de esta manera evitar inconvenientes en caso del ingreso/egreso de vehículos particulares.

Los controles de documentos se realizarán bajo el programa Tribuna Segura para aquellas personas que concurran al estadio, en las intersecciones de calles San Nicolás y Ayacucho - Grella y Saraví - Grella y Churruarín.

El ingreso de las personas que concurran al estadio se hará por calle Grella (proveniente de Churruarín o de Alte. Brown) y por calle San Nicolás (proveniente de Ayacucho).

Desde la Policía provincial se recordó que se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas en las adyacencias del Club. De detectarse alguna situación en contrario, se notificará al propietario y se labrará el correspondiente expediente con intervención del área municipal que corresponda.

Asimismo, no se podrá ingresar al interior del estadio con:

Banderas superiores a tres metros (únicamente con inscripciones del club local)

Botellas

Rollos de papel, papel picado, equipos de mates y otros elementos similares

Ningún elemento de pirotecnia

Además, no se permitirá el ingreso con vestimenta de otro equipo deportivo que no sea Patronato y no está permitido el ingreso de público visitante.