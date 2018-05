"Como podemos, no como queremos"

Más allá del duelo titular entre la local Débora Dionicius y la chilena Daniela Asenjo el viernes 18 de este mes por el título mundial de la FIB, una atractiva programación se prepara para completar la cartelera, con créditos locales y figuras en ascenso.

Entre otros, se anuncian las actuaciones del pegador paranaense Daniel Cainchi Aquino (17-4, 13 KOs), Nº 8 del ranking argentino welter.

El púgil entrerriano habló con Ovación en plena preparación para ese combate que será su regreso después de lo que fue su última actuación en enero. "La última pelea fue el 6 de enero contra Gabriel Ledesma por el título Latino donde perdí. Para ese combate no pude hacer una buena preparación porque me avisaron sobre la fecha, dos semanas antes. Tuve que bajar 5 kilos en una semana y no pude guantear mucho. Fui con lo que tenía".

"Ahora peleo con Marcelo Bzowski. Es un boxeador zurzo con buena línea de boxeo . Ha ´peleado con buenos boxeadores y la última fue ante el Chuky Verón por puntos. Tiene 8 ganadas y 4 perdidas, algo así y dos empates", contó respecto de su rival de turno en Villaguay.

Daniel Aquino viene de dejar atrás una lesión, pero lo que más le preocupa al paranaense es la actual condición en la que se entrena. "Ahora estoy haciendo una preparación como siempre decimos, como podemos y no como queremos porque no tenemos apoyo ni los elementos. No tenemos nada. No hicimos mucho guanteo. Vengo de una fisura en la costilla así que esta semana hice guantes con Maquinita (por Martínez) que está por volver a pelear. Le estamos metiendo y estamos tratando de llegar como puedo. Le meto mucho a cada entrenamiento para llegar de buena manera al 18".

El Terrible volverá a ser parte de una velada junto a la entrerriana Déboda Dionicius. "Voy a pelear otra vez de semifondo de Débora. Ya hemos peleado y creo que es la cuarta vez que lo hago de semifondo de ella. Lo hicimos en Villaguay, una en Paraná y me tocó pelear allá en Italia. Con La Gurisa me llevo muy bien y ahora voy a Villaguay donde la gente siempre me hizo sentir el aliento. La verdad que la gente de allá me acompaña mucho como la de acá, pero insisto necesitamos apoyo porque no tenemos nada. Se necesita ahora que estoy en carrera".

SEGOVIA, PRESENTE. La paranaense Milagros Segovia será parte de la atractiva cartelera que tendrá el festival de box a realizarse el 18 en Villaguay y que contará con la presencia de la campeona mundial supermosca Débora Dionicius.

Hace poco la joven de 17 años, integrante de la Escuela Municipal de Boxeo Club Palma Juniors y flamante Campeona Argentina Amateur, estuvo con el subsecretario de Deportes Municipal, Atilio Carboni, en su despacho

Tras su muy buena actuación en el certamen disputado en Alta Gracia, Córdoba, la boxeadora Milagros Segovia contó su reciente experiencia vivida y la satisfacción de alcanzar la medalla de oro en su categoría, hasta 51 kilogramos.