Nahuel Leiva, integrante del plantel C 20 y de Primera División, Marcos Guerrero, el salonista que llegó a la entidad de calle Urquiza desde el Atlético Echagüe Club, Milagros Rivas, miembro de Español Femenino A, y Paula Gareis, representante del Femenino B, fueron los protagonistas del tributo a Pelusa. Se calzaron la pilcha número 10 de la Furia para exhibir sus cualidades al ritmo de Live is life, el tema de la banda austríaca Opus, y reeditar “el calentamiento más famoso del mundo”.

El sonido de las palmas anunció el inicio de la coreografía. Como Diego en el estadio Olímpico de Múnich, donde Nápoli y Bayern Múnich animaron una de las semifinales de la Copa UEFA 1989, los salonistas comenzaron a danzar al ritmo de la música. Un par de zancadas hacia los costados para luego iniciar contacto con el balón. La Golty se estacionó debajo de la suela de las figuras de Español. Luego la elevaron para realizar las primeras pruebas de habilidades.

“En Español, como toda persona apasionada a la pelota, somos amantes del Diego. Él nos llenó de magia y de pasión. Como describió (Marcelo) Gallardo, fue una persona que nos llenó la almohada de sueños, Fue un deportista muy destacado. Por eso surgió la idea de realizar un clip con la presencia de los cuatro número 10 del club y brindar un pequeño homenaje a Maradona. Además palpitamos el inicio del futsal”, explicó Eduardo Palleiro, encargado de la coordinación deportiva de La Furia, en diálogo con Ovación.

El equipo masculino continuará bajo la dirección técnica de Jonathan La Vega. El Femenino A será dirigido por Javier Toledo. Tomás Mitre y Marcos Guerrero estarán al frente de la conducción técnica del Femenino B. Por su parte, Miguel Rabbia se suma a la estructura de La Furia para conducir al equipo de la división C20.

Español fue uno de los últimos equipos en iniciar los trabajos de pretemporada. Luego de ocho años entrenando en el playón del patio de deportes del Colegio Nacional N°1 Domingo Faustino Sarmiento se mudaron hacia el sur de la ciudad para practicar en el polideportivo del barrio Lomas del Sur.

“No teníamos un horizonte claro. Solamente podíamos realizar trabajos físicos dado que los protocolos eran muy estrictos. Por eso preferimos resguardar la salud de los socios y empezamos a entrenar hace un mes. Nuestro trabajo en este tiempo fue bastante intensivo. Físicamente estamos bien. Solo nos falta un poco de pelota. Asimismo llegamos bien organizados, con estructura y mucha gente trabajando”, relató Palleiro.

Español encarará el Torneo de Transición como una etapa de preparación para la próxima temporada. “Lo afrontaremos con mucha tranquilidad, sobe todo en Primera División. Por un lado porque es un torneo de transición, pero también por la altura del año. Se vienen las fiestas, periodo de vacaciones y los chicos están muy agotados por el desgaste que provocó la pandemia. Competiremos, pero no buscamos conquistar un campeonato, no nos interesa en absoluto. Nos enfocamos en lo que plantean los técnicos pensando en el próximo torneo que iniciará en marzo. La idea es no tener lesiones prepararnos para llegar bien a marzo con las ideas de los entrenadores”, cerró