Comenzó la acción y hoy habrá definición

Comenzó a jugarse ayer en el campo de Golf del Club Estudiantes la Copa Ciudad de Paraná de Footgolf que organiza Entre Ríos Footgolf.

Además de los tradicionales deportistas que juegan a esta disciplina, hay un marco importante de debutantes, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del deporte. Son 50 los protagonistas de esta cita que llega a su fin hoy en la capital entrerriana.

La acción se desarrolla en una de las mejores canchas del país, que como viene ocurriendo en los últimos años, vuelve a ceder su terreno para la adaptación con el Footgolf.

Son 36 hoyos (18 en cada jornada) con la posibilidad de ganar 5 Green Fee para disputar la Copa de la República. Algunos de estos premios serán por sorteo.

Todas las categorías tienen premios y además estará en disputa la Copa Challenger, que se la llevará quien logre coronarse tres veces campeón de esta nueva competencia.

Ovación estuvo presente en el campo del CAE y habló con los protagonistas que son parte de esta cita y que la están disfrutando a más no poder.

Marcelo Martínez, ex-Patronato y Sportivo Urquiza, contó sus sensaciones: "Una actividad muy recreativa para mí. Estos muchachos entrenan, yo vengo por Gustavo Heinze y vengo a compartir un momento con todos. Lo hago cada vez que se juega acá en Paraná. No sigo el circuito, pero la actividad es muy linda además de este lugar. El día es maravilloso y la verdad que recomiendo esta actividad que es recreativa, aeróbica y cualquiera lo puede hacer", confesó.

Pipa Ulrich, uno de los buenos valores de este deporte, también expresó su testimonio. "La verdad que lindo ya que hay muchos participantes y el día acompaña así que está todo bien. Esta es una de las mejores canchas del país sin dudas. Cuesta conseguirla y cuando se logra hay que aprovecharla. Estamos muy contentos de estar acá. Es una actividad linda, caminas, pateas, conoces gente y hay buenos terceros tiempos que es lo más lindo. A los que ya nos cuesta correr en el fútbol acá con la caminata estamos de diez".

Marcos Medina, quien hizo las inferiores en Patronato, se animó y se sumó a la actividad en el día de ayer. "Llevo aproximadamente dos horas y más allá de la artrosis la llevamos bien. Muy lindo día y muy lindo el hecho de poder despuntar el vicio con la redonda. Es un desafío propio y todavía más o menos encaminamos un tiro para donde queremos que vaya. De alguna manera jugar por el roce ya no se puede así que entonces esto es despuntar un vicio muy sano y la verdad que lo recomiendo. Hay gente que viene del palo del fútbol que dice que es aburrido. Probalo y si no podes hacer un fútbol 11 es un salvataje a esa situación".

Diego Marinone es de María Juana, provincia de Santa Fe y según los entendidos es uno de los buenos exponentes que tiene la disciplina. "Yo hace comencé el septiembre del 2016. Es un deporte apasionante porque hay mucha competencia y se disfruta de jugar en campo de golf muy lindos como este que me encanta. Nosotros allá tenemos campos más bien planos y a mi me gustan con lomadas. Es un deporte que lo comencé y no lo pude dejar de jugar porque combina fútbol con golf. La cabeza es fundamental y es muy complicado en ese sentido. Uno puede venir bien y faltando dos hoyos el campo te juega una mala pasada y terminás estropeando lo que hiciste en toda la jornada. Esto es hoyo a hoyo".

Finalmente Gonzalo Ornetti expresó sus sensaciones. Estamos bien, muy contentos y la verdad que el día acompaña. Hay chicos de otras ciudades y el campo de juego está hermoso. El campo es uno de los mejores que hay en el país y lo tenemos acá así que a disfrutar. El Footgolf lo recomiendo porque es un deporte que te hace probar a vos mismo, es una superación constante y siempre vas compitiendo contra vos mismo. No tenés a quien echarle la culpa, por eso es un lindo desafío".

Hoy los jugadores están citados a las 9 para recibir su tarjeta y comenzar a jugar desde las 9.30 los restantes 18 hoyos. Una vez finalizada la jornada habrá entrega de premios.