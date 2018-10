Colón le venció a Newell's por 1-0, en el Brigadier López, en uno de los encuentros de la octava fecha de la Superliga. El entrerriano Tomás Chancalay, a los 35' de la primera parte, le dio la ventaja al conjunto sabalero, que busca su segundo triunfo en la Superliga. Fue la segunda victoria de los santafesinos.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, al conjunto Sabalero lo único que le queda de aquí hasta el final del año es sumar en la Superliga para engrosar el promedio, ya que se ubica en los puestos de abajo y hoy pelear por algo importante parece muy difícil.

Así las cosas, la reconstrucción futbolística tendría que comenzar ante Newell's, con la necesidad imperiosa de lograr un triunfo y despejar cualquier duda acerca del futuro de Eduardo Domínguez. Así fue ante los de Rosario.

Colón se fue ganando el primer tiempo de manera justificada ya que claramente fue el que mejor hizo las cosas y de haber estado más preciso en los metros finales. El resultado parcial podría haber sido más amplio ya que Newell's ofreció todo tipo de ventajas en el fondo que Javier Correa no pudo aprovechar.

El gol llego a los 35 minutos con un balón que le quedo a Tomás Chancalay dentro del área y con todo el tiempo del mundo remató de derecha para ubicar el balón bien arriba y lejos de la estirada de Aguerre.

Embed #TNTSports | Chancalay quedó solito tras un error de la defensa leprosa, y se tomó todo el tiempo del mundo para definir fuerte y arriba. Gana bien el equipo de Edu Domínguez.

#Colon #Newells pic.twitter.com/EeNqjq4ktj — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 9 de octubre de 2018









Hasta ese momento el Sabalero había generado algunas chances de gol dos de ellas en los pies de Correa y otra en un rebote que no pudo capitalizar Erik Godoy. En defensa prácticamente no sufrió Colón aunque se debió más a la impericia del rival que a méritos propios.

Con la movilidad de Zuculini el oficio de Fritzler y Estigarribia, sumado a los laterales que pasaron bastante al ataque le alcanzó a Colón para ponerse en ventaja ante un adversario que no ofreció demasiada resistencia.

En consecuencia, Colón jugó un partido aceptable, teniendo en cuenta que entraba al campo de juego con la carga de haber sido eliminado hace cuatro días de la Sudamericana. Sin embargo no se notó y salvo algunas imprecisiones, manejó los tiempos de la primera etapa, mostrando ganas y empuje para imponerse a su adversario. Hizo lo que debía, asumir el protagonismo del partido y demostrar que el empate ante el Júnior era parte del recuerdo.









Síntesis

Colón (1): 1-Leonardo Burián; 2-Gustavo Toledo, 27-Erik Godoy, 6-Emanuel Olivera y 31-Gonzalo Escobar; 18-Franco Zuculini, 5-Matías Fritzler y 28-Marcelo Estigarribia; 21-Leonardo Heredia y 12-Tomás Chancalay; y 11-Javier Correa.

Newell's (0): 1-Alan Aguerre; 4-Iván Piris, 29-Stéfano Callegari, 24-Fabricio Fontanini y 28-Mariano Bíttolo; 21-Juan Ignacio Sills y 5-Hernán Bernardello; 15-Joel Amoroso, 26-Héctor Fértoli; 16-Víctor Figueroa y 22-Lisandro Cabrera.

Gol: PT 35' Tomás Chancalay (C).

Cambios: ST 14' Christian Bernardi x Heredia (C) y Alfio Oviedo x Sills (N); 14' Alfio Oviedo x Juan Ignacio Sills (N); 20' Joaquín Torres x Fértoli (N); 32' Sebastián Bueno x Chancalay (C) y 41' Clemente Rodríguez x Correa (C).

Amonestados: Heredia, Zuculini, Olivera, Fritzler (C); Fontanini (N).

Expulsado: ST 38' Gonzalo Escobar (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Patricio Loustau.