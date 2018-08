Colón hizo historia y le ganó San Pablo en Brasil

Colón de Santa Fe consiguió el jueves por la noche una enorme victoria en su visita a San Pablo, en la continuidad de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Fue histórico lo del Sabalero, debido a que ningún equipo argentino había ganado en el Morumbí en 30 presentaciones (22 derrotas y ocho empates).





Colón se impuso en Brasil por 1-0 y el único tanto, a la media hora del complemento, lo convirtió Matías Fritzler con un remate desde afuera que se desvió y se metió en el ángulo derecho.





El equipo conducido por Eduardo Domínguez hizo un buen primer tiempo, sufrió en el segundo y encontró la victoria cuando parecía que el local estaba por llegar al gol. En el final, el equipo brasileño se quedó con 10 por la expulsión de Brenner, quien en un acto de impotencia le dio un empujón a Emanuel Olivera.





El ganador de esta serie, que se definirá en la provincia de Santa Fe, se medirá en los octavos de final frente a Junior de Colombia, que dejó en el camino a Lanús.





Síntesis









San Pablo: 1-Jean; 13-E. Militão, 27-B. Alves, 4-A. Martins y 14-Reinaldo; 25-Hudson, 2-B. Peres, 7-Nene y 23-J. Rojas; 9-Diego Souza y 22-Everton. DT: D. Aguirre.

Colón: 22-Leonardo Burián; 4-Erik Godoy, 24-Guillermo Ortiz y 6-Emanuel Olivera; 2-Gustavo Toledo, 5-Matías Fritzler, 21-Leonardo Heredia, 28-Marcelo Estigarribia y 20-Gonzalo Escobar; 7-Alan Ruiz; 11-Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.





Cambios: ST 17' Shaylon x Peres (SP), 23' Gonzalo x Reinaldo (SP), 26' Christian Bernardi x Ruiz (C), 40' Adrián Bastía x Correa (C), 42' Brenner x Rojas (SP), 46' Tomás Sandoval x Heredia (C).





Expulsados: Brenner (SP)

Amonestados: Hudson, Souza Ortiz, Correa

Árbitro: Leodán González (Uruguay).









Estadio: Morumbí (San Pablo).