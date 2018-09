Colón cayó por la mínima con Junior en Barranquilla, por Copa Sudamericana

Al punto tal que Burián prácticamente no tuvo trabajo y de haber estado más preciso el Rojinegro en los metros finales hubiese podido sorprender a un limitado Junior que avanzó mucho pero que no supo encontrar los caminos en ataque.

El primer tiempo de Colón fue absolutamente previsible, ordenado, solidario y tratando de ser un equipo corto. Es cierto que por momentos el Junior inquietó por los costados sobre todo por derecha, pero en los metros finales no supo resolver.

Con el correr de los minutos se empezó a jugar el partido que buscaba el elenco santafesino y con la paciencia característica para enfriar la situación con jugadores de experiencia (Fritzler, Estigarribia y Zuculini) cumplió con su cometido desactivando al conjunto rival.









Síntesis

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Rafael Enrique Pérez y Germán Gutiérrez; Sebastián Hernández, Leonardo Pico, James Sánchez y Jarlan Barrera; Luis Díaz y Yony González. DT: Julio Comesaña.

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Erik Godoy y Gonzalo Escobar; Gonzalo Heredia, Franco Zuculini, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.





Goles: ST 26' Jarlan Barrera (J),







Cambios: ST 15' Teófilo Gutiérrez x Díaz (J), 19' Alan Ruiz x Leguizamón (C), 30' Daniel Moreno x Sánchez (J), 37' Adrián Bastía x Chancalay (C), 42' Christian Bernardi x Heredia (C), 42' David Murillo x Gutiérrez (J)





Amonestados: Fritzler, Zuculini







Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.







Árbitro: Carlos Orbe (Ecuador)