Claudia Camargo le baja un cambio a la competencia

La atleta de reconocimiento mundial habló de su presente y este cambio de mentalidad con Ovación. “No nos olvidemos que yo ya estoy casi fuera del circuito competitivo, al menos a mi nivel de Elite. Los otros días se lo comentaba a un grupo del cual comencé a ser partícipe, que quiero comenzar a ver el atletismo desde otro punto de vista, ya no desde lo Elite y competitivo y solitario. Ahora lo veo desde lo grupal y desde la amistad. Busco disfrutar un poco más de lo que me gusta y lo que me ha gustado por más de 30 años. Lo he llegado a tomar desde otra perspectiva”, comentó la entrerriana que representó al país por todo el mundo.

Claudia Camargo.jpg Claudia Camargo se distendió de las exigencias físicas y mental que demandan las competencias.

Luego Camargo contó sus sensaciones de un año diferente, de un año con pandemia viral y muchas prohibiciones. “La verdad no fue fácil el año más que nada para quienes nos gusta tanto esta pasión de salir a correr, tener esa libertad, poder hacer tu rutina y hacer lo que te gusta. No fui la única, esto afectó a millones de personas. Y por momentos uno tenía la necesidad de escaparse a algún lugar sola. El hecho de no tener un objetivo claro ya que se suspendieron todos los eventos uno pierde el horizonte más allá que uno decide mantenerse y no perder el ritmo con los entrenamientos. Los objetivos se dispersan en el tiempo y se hace difícil mantenerse. De todos modos nada imposible ya que uno se mentaliza y se puede, así de simple. Es sólo constancia y perseverancia o escuchar el caso de muchos otros colegas que entrenaban hasta en los balcones. Cosas así donde uno decía no soy la única”.

Las metas están sobre la mesa. Claudia tiene muy claro hacia donde van sus pasos en el 2021. “Mi meta para el 2021 es incursionar, si bien ya lo hice en algunas oportunidades en Marruecos, en lo que es la larga distancia. Mi objetivo está en marzo en el país en larga distancia. Serán 37 kilómetros en el Cerro Champaquí, en Córdoba. Veremos que sucede. Ya lo hice en Marruecos, pero con distancias superiores como 90 o 100 kilómetros por etapas o en una sola serie y la verdad quedé muy satisfecha, no sólo porque alcance el podio sino porque me encantó y los disfrute muchísimo como es el maratón que es un evento que me realiza y me hace sentir plena. Me identifico con el maratón”

“Estoy entrenando tranquila en el sentido de no hacer unas rutinas tan extremas como antes. Lo hago a un ritmo más tranquilo y no dejemos de lado que ya tengo 50 años y que algunas cosas ya se sienten más. De todos modos siempre está esa pasión, las ganas de esforzarse, la memoria que nos queda en el físico y la mente, la lucha, el desafío y el objetivo. Estamos entrenando con un grupo maravilloso en la Costanera alta y lo hacemos con el profe Alejandro Kun. Un grupo maravilloso, único y extraordinario. Son dos ámbitos totalmente opuestos y es un asombroso descubrimiento al ver que se exigen más que nosotros, los que éramos Elite. Y lo saben llevan con más alegría y compañerismo. Colaboramos más entre unos y otros. Compartimos los entrenamientos y nos alentamos y eso en el alto rendimiento no sucede mucho por la competencia”, expresó respecto del entrenamiento que lleva acabo en Paraná, en la costanera alta, con el grupo que encabeza el profesor Alejandro Kun y donde se siente muy satisfecha.